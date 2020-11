Shakespeare in Love Oscar Win de Gwyneth Paltrow n’a aucun sens pour Glenn Close

Glenn Close annonce la victoire de Gwyneth Paltrow aux Oscars en 1998 Shakespeare amoureux « n’a pas de sens. » Le film Miramax a également remporté le prix du meilleur film ce soir-là, qui fait l’objet de débats depuis plus de 20 ans maintenant. La comédie a été la première du genre depuis Annie Hall (1977) pour remporter le prix du meilleur film et beaucoup pensent qu’il aurait dû Sauver le soldat Ryan.

Dans une nouvelle interview, Glenn Close a parlé d’être reconnue pour son travail d’actrice au fil des ans. «Je pense honnêtement qu’être nominé par vos pairs est à peu près aussi bien que possible», déclare Close. Cependant, elle voit quelques défauts dans les cérémonies de remise des prix et la façon dont elles sont structurées. Vous pouvez lire ce que Close avait à dire ci-dessous.

« Je n’ai jamais compris comment vous pouviez honnêtement comparer les performances, vous savez? Je me souviens de l’année Gwyneth Paltrow conquis cette incroyable actrice qui était dans Gare centrale et j’ai pensé: «Quoi? Cela n’a pas de sens. «

L ‘«incroyable actrice» dont parle Glenn Close est la célèbre actrice brésilienne Fernanda Montenegro, qui a remporté des prix du Festival international du film de Berlin, de la Los Angeles Film Critics Association, ainsi que d’autres pour sa performance dans Gare centrale. Shakespeare amoureux est souvent considéré comme le pire film à avoir remporté le prix du meilleur film. Gwyneth Paltrow était également contre Cate Blanchett pour Elizabeth, Meryl Streep dans Une chose vraieet Emily Watson dans Hilary et Jackie.

On a beaucoup parlé des Oscars de 1998 au fil des ans, l’accent étant mis sur Shakespeare amoureux. Glenn Close dit: « Donc, je pense que qui gagne a beaucoup à voir avec la façon dont les choses se sont déroulées, vous savez, si cela a de la traction ou quoi que ce soit d’autre. La publicité, combien d’argent avait-il pour le mettre devant tout le monde. . Je dois être philosophique à ce sujet, si cela me dérangeait. » Harvey Weinstein a accordé beaucoup d’attention au marketing du film et aurait armé fortement les acteurs et l’équipe pour faire chaque interview.

Glenn Close a été nominée pour un Oscar 7 fois et n’a jamais gagné au cours de sa longue carrière. «Je suis très fière des fois où mes pairs ont estimé que ma performance méritait d’attention», a-t-elle déclaré. Close a été nominé pour La femme, Albert Nobbs, Liaisons dangereuses, Attraction fatale, Le naturel, Le grand frisson, et Le monde selon Garp. Lorsqu’il discute d’une remise de prix pendant une crise de santé publique, Close pense que ce sera «triste» si les gens ne peuvent pas se réunir et célébrer. Cependant, elle se concentre toujours sur son métier: « J’espère juste pouvoir continuer à trouver les rôles car souvent je pense que c’est une question de rôle. » Vous pouvez consulter le reste de l’interview avec Glenn Close ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube Popcorn avec Peter Travers.

