Shailene Woodley et Aaron Rodgers correspondent à leur meilleur derby du Kentucky en photo de groupe

Varta 2 Piles Rechargeables AAA / HR03 1000mAh Varta Accu Pro

Pile Rechargeable AAA / HR03 1000mAh Varta Accu, lot de 2 piles La gamme de produits puissants Accu Power combine le meilleur rapport qualité-prix. Une fois chargés, les accus VARTA RECHARGE ACCU Power conservent jusqu'à 65 % de leur capacité initiale après 12 mois de stockage. Les accus préchargés sont parfaits pour une utilisation quotidienne et ne nécessitent pas de chargeur spécial. VARTA propose des piles rechargeables adaptées à tous vos besoins. Tous les formats courants, y compris pour les capacités les plus élevées, emploient la technologie « Ready To Use ». Une gamme de produits respectueux de l'environnement pour satisfaire les utilisateurs les plus exigeants. La technologie Ready To Use : une énergie disponible immédiatement après l’achat sans charge préalable Très faible niveau d'auto-décharge, jusqu’à 65% de charge après 12 mois Rechargeable sans effet mémoire Compatible avec tous types de chargeurs et appareils La solution idéale pour les utilisateurs exigeants : avec les nouveaux Rechargeables Accus VARTA Ready To Use hautes capacités vous apprécierez pleinement les performances de vos appareils Unique : une capacité élevée AAA 1000 mAh prête à l'emploi Adapté aux appareils les plus exigeants comme les appareils photos et les flashs