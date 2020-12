Shadowlands apporte deux nouveaux compagnons d’aventure pour les sanctuaires de l’Alliance!

Blizzard a lentement diffusé le contenu depuis World of Warcraft: Shadowlands, dans une méthode que la plupart seraient d’accord est extrêmement limitée dans le temps. Pourtant, le nouveau contenu arrive d’une manière ou d’une autre, et nous sommes ici pour nous concentrer sur ce qui est arrivé hier!

Beaucoup ont peut-être manqué certains ajouts, car cette réinitialisation hebdomadaire a apporté une énorme quantité de contenu – PvP, Mythic + et les difficultés normales et héroïques pour Castle Nathria ont toutes été publiées hier.

Une autre version qui est venue était les deux dernières ailes de Torghast, Tower of the Damned. Coldheart Interstitia et Skoldus Hall sont tous deux ouverts pour la première fois, complétant la rotation de trois semaines des six salles disponibles, avec deux ouvertures chaque semaine.

Cela signifie que les joueurs peuvent accomplir quelques réalisations qu’ils ne pouvaient pas auparavant. Un est disponible pour terminer Skoldus Hall, un pour terminer Coldheart Interstitia et un pour terminer les six ailes de Torghast, Tower of the Damned.

Mais il y a quelque chose sur lequel beaucoup ont déjà les yeux et qui est un peu plus utile que certaines réalisations. Les joueurs peuvent obtenir deux nouveaux compagnons pour leur table d’aventure Covenant Sanctum, ce qui porte le nombre total à six!

Plus vous avez de compagnons, plus vous pouvez faire d’aventures simultanément pour la table Aventure. Avec six disponibles, les joueurs n’auront pas besoin d’être aussi pointilleux sur les missions qu’ils envoient à leurs compagnons.

Le premier est un visage familier que ceux qui ont utilisé ces tables de mission pour les dernières extensions reconnaîtront. Meatball, un aventurier Gnoll que les joueurs ont envoyé depuis longtemps sur ces missions, est disponible à Torghast.

Cela soulève plus que quelques questions, franchement. Avons-nous tué Meatball dans l’une des missions que nous lui avons envoyées? Est ce qu’il mériter être emprisonné à Torghast pour un crime indescriptible que nous ne l’avons pas vu commettre? Quoi qu’il en soit, sauvez-le, donnez-lui de la nourriture, et il sera de nouveau votre serviteur.

Le deuxième compagnon disponible est spécifique à Covenant, avec quatre options différentes disponibles. Les appeler «options» est un peu trompeur étant donné que vous êtes obligé de prendre celui qui accompagne votre Covenant, mais il n’y a pas beaucoup de différence entre les quatre.

Malheureusement, les deux compagnons commenceront au niveau 1, ce qui signifie que vous devrez les mettre à niveau avant de pouvoir participer à l’une de vos aventures les plus lucratives. Les associer à des aventuriers de niveau supérieur pour des missions d’expérience de suiveurs bonus est un excellent moyen de les mettre à niveau rapidement!