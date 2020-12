Shadowlands à mesure que le contenu de la fin du jeu sortira

Blizzard a ajouté une énorme quantité de contenu à World of Warcraft: Shadowlands cette semaine avec l’ajout des donjons PvP cotés, Mythique + et la sortie du raid Castle Nathria sur ses deux premières difficultés.

Avec autant de contenu ajouté, il semble un peu pleurnichard de se concentrer sur les choses qui manquent – la fin du jeu est maintenant complètement ouverte et les joueurs peuvent se lancer dans un contenu qu’ils ne pouvaient pas auparavant, alors pourquoi se concentrer sur le mauvais?

Le problème est simplement que le «mauvais» est profondément lié au nouveau contenu – Castle Nathria et Mythic + en particulier.

Dans les extensions passées, Tempête De Neige a utilisé ce que l’on appelle généralement des «jetons de relance», un mécanisme limité qui permet aux joueurs de tenter une autre chance à la roulette de butin RNG après avoir terminé le contenu PvE. Cela était actif sur les boss de raid, les donjons mythiques, les boss mondiaux et quelques autres.

Les joueurs pourraient recevoir un nombre limité de ces jetons par semaine, qui pourraient se cumuler jusqu’à une limite – environ une demi-douzaine, en fonction de l’extension que vous regardez. Un seul pouvait être utilisé à la fois, de sorte que les joueurs ne pouvaient pas en accumuler cinq et relancer un boss de raid mythique pour récupérer six pièces d’équipement.

Mais alors que nous entrons dans la première version de World of Warcraft: ShadowlandsLe contenu de fin de partie, Blizzard a jugé bon de supprimer complètement les jetons de relance, ne donnant aux joueurs aucun moyen de récupérer ce butin supplémentaire à la fin du contenu qu’ils ont terminé.

Cela n’a pas nécessairement été un geste populaire – en général, les joueurs de RPG n’aiment pas avoir moins de chances de butin et de progression, comme on pouvait s’y attendre. Comme Blizzard a rendu l’engrenage un peu plus difficile, beaucoup souhaitent pouvoir avoir une autre chance d’obtenir leurs rares butins.

Mais cela ne veut pas dire que Blizzard a supprimé le butin supplémentaire entièrement. Les joueurs peuvent toujours gagner de l’équipement supplémentaire dans leur coffre hebdomadaire dans le Grand coffre en complétant le contenu de fin de partie.

Mieux encore, le Great Vault supprime un certain niveau de RNG, bien qu’un peu soit toujours présent. Plutôt que de récompenser un seul objet comme c’était le cas auparavant, le Grand coffre offre désormais aux joueurs des options parmi lesquelles choisir.

Les options varient en fonction du contenu – terminer un certain nombre de donjons Mythic +, un certain nombre de boss Nathria et obtenir un certain nombre d’honneur / conquête débloquera plus d’options. Un total de trois lignes, contenant chacune trois options, peuvent être ouvertes.

Cela supprime certains RNG, mais ce n’est pas aussi utile que les jetons de relance, que beaucoup souhaitent avoir les deux. Beaucoup déplorent que la réponse de Blizzard à l’amélioration d’un aspect du jeu ait été d’en supprimer ou d’en aggraver un autre, plutôt que de simplement améliorer les deux.