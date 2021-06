Shadow and Bone : tous les détails sur Ben Barnes

Peu de séries Netflix sortent de l’ordinaire et, en plus de Lucifer, Ombre et os est l’un d’eux. Le nom ne dit plus grand chose, il n’indique que le mystère, le drame et probablement l’action, ce qui est exactement ce que recouvre la même bande. Avec une seule saison de huit chapitres, la fiction basée sur la saga du livre de Leigh Bardugo, a obtenu 55 millions de vues dans sa première édition et, par conséquent, la plateforme l’a renouvelée pour une seconde.







C’est le 7 juin que, via twitter, la plateforme a annoncé la nouvelle édition. Dans une vidéo amusante, où tous les protagonistes de Ombre et os, la devise était d’invoquer le sourire de Ben Barnes pour pouvoir communiquer officiellement que l’histoire d’Alina Starkov, la cartographe orpheline qui est devenue l’espoir du pays pour faire tomber l’ombre redoutée, a encore un long chemin à parcourir.

On ne sait toujours pas quand commencera le tournage de la prochaine partie et quelle est la date de sortie estimée, mais malgré tout, il y a un détail qui était connu : le casting original sera complet. À tel point qu’en plus de dire à Jessie Mei Li comme Alina, Archie Renaux comme Maylen, l’amie du protagoniste, Ben Barnes reprendra également son rôle redouté de général Kirigan, mieux connu sous le nom de Dark One et créateur de l’Ombre.

Né le 20 août 1981 à Londres, Angleterre, Barnes était connu de beaucoup grâce à son rôle actuel, mais pour ceux qui ne se souviennent pas de son visage, il faisait également partie des Chroniques de Narnia où il jouait le prince Caspian.. En fait, ce personnage est celui qui l’a catapulté à la renommée internationale et, malgré le fait qu’il n’ait plus tard trouvé aucune autre production à succès dans le monde, son arrivée dans Ombre et os Cela l’a remis sous les projecteurs.

Fils de la thérapeute Patricia Becker et du professeur de psychiatrie Thomas Barnes, Benjamin, comme on l’appelait à l’origine, a étudié l’interprétation anglaise et la physiologie à l’Université de Kingston bien avant de venir au cinéma. De plus, en plus d’agir, il faisait également partie du groupe musical Hyrise, un groupe pop dont il était la voix principale.

Cependant, sa vie a toujours été liée au jeu d’acteur puisqu’à l’âge de 15 ans, il a fait ses débuts au théâtre, même s’il n’en a guère eu l’occasion, il est allé au cinéma et à la télévision. Il existe de nombreuses interprétations dans son programme, mais en plus de ses personnages de Ombre et os et Les Chroniques de Narnia, les plus en vue sont The Picture of Dorian Gray, une adaptation du roman d’Oscar Wilde où il était le protagoniste en 2009 et aussi, en 2019, il a joué dans la série The Gold Digger avec Julia Ormond comme co -Star.