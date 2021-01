Sex Pistols: Danny Boyle de «Trainspotting» à la réalisation d’une série biographique sur le groupe | 45S

Le punk est plus vivant que jamais. Les Sex Pistols auront leur propre série biographique et elle sera dirigée par nul autre que le réalisateur primé Danny Boyle.

Il s’agit de « Pistol », le nouveau produit audiovisuel qui sera disponible pour la chaîne de télévision FX et qui comportera 6 épisodes où les souvenirs du guitariste du groupe Steve Jones, d’après son livre « Lonely Boy: Contes d’un pistolet sexuel« , Sorti en 2018.

Selon Entertaiment Weekly, les acteurs qui donneront vie au légendaire groupe punk des années 80 ont déjà été trouvés: Toby Wallace jouera Jones; Anson Boon jouera le chanteur John Lydon; Louis Patridge jouera Sid Vicious; Jacob Slater jouera le batteur Paul Cook; Fabien Frankel jouera le bassiste Glen Matlock; et Dylan Llewellyn jouera Wally Nightingale, qui a fondé le groupe The Strand avec Cook et Jones et qui avec le temps deviendrait les Sex Pistols.

Imaginez entrer dans le monde de The Crown et Downton Abbey avec vos pairs et crier leurs chansons et leur fureur à tout ce qu’ils représentent. C’est le moment où la société et la culture britanniques ont changé à jamais. C’est le point de détonation de la culture de rue britannique, où les jeunes ordinaires avaient la scène et exhalaient leur fureur, leur mode, tout le monde devait regarder et écouter, tout le monde les craignait ou les suivait », a déclaré Boyle dans un communiqué.

Danny Boyle a déjà travaillé sur des produits musicaux comme le film «Hier» de 2019. Il a également remporté l’Oscar pour son film «Je voudrais être millionnaire», ainsi que le Golden Globe pour ce même film.