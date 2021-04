Sex Education: tout sur la troisième saison

Dans l’industrie cinématographique, Netflix a été l’une des entreprises qui a le plus souffert de la pandémie. Beaucoup de ses séries et films ont dû retarder, ou dans quelle mesure annuler, les tournages dans lesquels ils se trouvaient, comme, par exemple, Éducation sexuelle.

Lorsque le casting, qui met en vedette Asa Butterfield (Otis), se préparait à filmer la troisième saison, le virus se verrouille en Angleterre, où il est filmé. Éducation sexuelle, contraint de suspendre les travaux de production. Mais, la crise sanitaire étant plus maîtrisée et soumise à des protocoles stricts, la série a repris ses activités le 9 septembre de l’année dernière.

Peu de nouvelles étaient connues sur le déroulement de la troisième saison. En fait, seules deux photos ont été divulguées pendant le tournage: Tanya Reynolds, interprète de Lily dans Éducation sexuelle, il a attrapé Ncuti Gatwa (Eric) et Patricia Allison (Ola) dans les studios. « J’aime prendre des photos pendant que nous attendons sur le plateau. Je voulais en partager avec vous des coulisses de la saison 3”A écrit l’actrice.

Et maintenant, après plusieurs mois d’incertitude, Netflix est revenu pour donner une mise à jour de la série. Éducation sexuelle a terminé il y a quelques jours à peine les enregistrements de sa prochaine saison. « Merci pour ces huit mois amoureux, rires et magie de la télévision», A remercié l’acteur Asa Butterfield dans ses réseaux.

De plus, les producteurs ont assuré qu’une fois le tournage terminé, ils ont déjà commencé la phase de montage afin que, bientôt, les nouveaux chapitres soient ajoutés à la plate-forme de streaming. Avant la nouvelle, les adeptes du drame adolescent ont montré leur anxiété de connaître la date de la première.

Quand Sex Education 3 sort-il?

Les première et deuxième saisons de la série ont été publiées au mois de janvier des années respectives, mais cette fois, avec les restrictions sur les coronavirus imposées au Royaume-Uni, le calendrier de la fiction a dû être retardé. À tel point que, même si Netflix n’a pas encore donné de date de sortie exacte, La troisième saison devrait entrer dans la bibliothèque du géant du streaming au début du second semestre de cette année. C’est-à-dire entre juin et décembre.