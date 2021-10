Sex Education : Netflix a sorti une version chilienne de la série et c’est pareil !

in

Avec Éducation sexuelle Netflix a trouvé le moyen de rompre avec toutes sortes de stéréotypes imposés par la société. Arrêtant de montrer le sexe comme un sujet tabou, la série se penche sur les désirs sexuels des adolescents, leurs émotions et leurs apprentissages. De plus, l’éducation sexuelle est une partie importante de la bande, surtout lorsqu’elle montre à quel point elle est détériorée.

Éducation sexuelle C’est sans aucun doute l’un des grands paris de Netflix dans lequel il parle non seulement d’un drame adolescent, mais aussi de nombreux problèmes auxquels la société d’aujourd’hui est confrontée. Mais, au-delà de tous les bons côtés de son intrigue, il faut noter que le décor de la fiction est digne d’admiration et que tout se passe au Royaume-Uni.

Avec la majorité des acteurs britanniques, la production a fait le tour du pays et a montré exactement toute sa beauté. Mais, la question est : que se serait-il passé si la série avait été créée sur un autre continent ? Eh bien, Netflix a déjà donné la réponse en lançant une version chilienne des scènes les plus emblématiques que la troisième saison de Éducation sexuelle.

Dans un audiovisuel de six minutes, la plateforme a montré quelques acteurs chiliens en uniforme de Moordale et, avec un excellent montage, tout indique qu’ils font le tour de l’institution en même temps qu’ils rencontrent le nouveau réalisateur, Hope Haddon. Mechando quelques scènes de la série originale, ce court métrage est déjà devenu une fureur en Amérique latine et montre une version assez similaire dans le cadre, mais complètement différente dans son essence.

Il faut noter que Éducation sexuelle C’est devenu une fureur précisément à cause des problèmes qu’il traite, surtout dans cette troisième saison et, sans aucun doute, ce sont des problèmes qui parcourent le monde. C’est pourquoi il ne serait pas surprenant que le géant du streaming réalise effectivement une version de la série dans un autre pays.

