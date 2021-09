« Sex Education », aura-t-il la saison 4 sur Netflix ?

La troisième saison de « Éducation sexuelle« Créé sur Netflix juste le vendredi 17 septembre 2021, mais les fans de la comédie dramatique créée par Laurie Nunn et les utilisateurs de la plateforme de streaming s’interrogent déjà sur un quatrième volet de la série avec Gillian Anderson, Asa Butterfield, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells et Kedar Williams-Stirling.

Dans les premiers épisodes, Otis Milburn, un adolescent encore vierge qui a toujours une réponse en matière de sexe car il a une mère thérapeute, ouvre une clinique de sexothérapie avec son amie rebelle Maeve.

Alors que dans la deuxième saison de « Éducation sexuelle« Otis doit maîtriser ses nouvelles pulsions sexuelles afin d’avancer dans sa relation avec sa petite amie Ola, tout en étant aux prises avec sa relation déjà tendue avec Maeve.

Dans les nouveaux chapitres, la nouvelle de « l’école du sexe » se répand alors qu’une nouvelle directrice essaie de mettre un corps étudiant incontrôlable à sa taille et Otis a du mal à cacher leur liaison secrète. Y aura-t-il donc une quatrième saison ?

« L’ÉDUCATION SEXUELLE » AURA-T-ELLE LA SAISON 4 ?

Jusqu’au moment, Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série britannique, mais apparemment dans le dernier chapitre du troisième opus, les histoires folles et compliquées des étudiants de Moordale ne sont pas encore terminées, elles pourraient donc continuer dans une nouvelle saison de « Éducation sexuelle”.

Même si Jean et Jakob ont décidé de réessayer pour le bien du bébé, une révélation détesterait tout changer et mettre fin à leur relation amoureuse pour de bon. Les autres couples n’ont pas eu plus de chance non plus et devront évaluer leurs projets d’avenir. Maeve et Otis seront-ils enfin ensemble ? Que vont devenir Eric et Adam ? Et l’école va-t-elle disparaître ?

Dans une interview avec Cosmopolitan UK, ESA Mariposa, qui joue Otis dans la série Netflix, Il a avoué qu’il aimerait participer à une quatrième saison, mais a souligné qu’il n’avait toujours aucune information à ce sujet.

« Nous ne savons pas [si habrá más]. C’est hors de nos mains pour le moment. J’aimerais pouvoir vous en dire plus, je ne sais vraiment pas », a déclaré l’acteur de 24 ans, parlant même d’un spin-off », ce serait bien, mais il faut que ça soit bien pensé et vraiment unique et pas seulement pour faire un spin-off. » .

« J’adorerais faire une quatrième saison, parce que nous nous amusons tellement dans cette émission. En même temps, nous le faisons depuis trois ans, et je serais heureux de dire au revoir à ces personnages… Il faudra voir », a-t-il ajouté.

Que vont devenir Jean et Jakob dans une quatrième saison de « Sex Education » ? (Photo : Netflix)

QUAND LA SAISON 4 DE «SEX EDUCATION» SORTIE-T-ELLE?

Oui Netflix renouveler « Éducation sexuellePour une quatrième saison, les nouveaux épisodes seront très probablement diffusés au second semestre 2022.