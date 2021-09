Sex Education 3 : les raisons de regarder la nouvelle saison

C’est un fait! Dans quelques heures, Moordale rouvre ses portes pour donner lieu à la troisième saison de Éducation sexuelle. Après une longue attente, les fans de cette histoire retrouveront leurs personnages préférés. La nouvelle édition, qui ne comprend que huit épisodes, frappera la plate-forme avec style avec de nouveaux défis, personnages et apprentissages pour les étudiants.







Cette année, Éducation sexuelle Vous approfondirez les conséquences d’un message vocal perdu et le désir sexuel des élèves. Otis, quant à lui, commence à avoir des relations sexuelles occasionnelles alors que l’école est révolutionnée après le passage de Jean Milburn dans le campus. Et, avec un nouveau directeur à la tête de Moordale, Hope, les élèves doivent se conformer aux nouvelles règles.

Hope Haddon, interprétée par Jemima Kirke, arrive dans le but de faire de Moordale un pilier de l’excellence académique. L’actrice, qui joue un rôle énorme dans cette nouvelle saison, brille par sa performance de méchante et de femme adulte aux pensées rétrogrades. Cependant, l’esprit actuel des étudiants ne rendra pas le chemin entièrement facile.

J’espère que Haddon sera le nouveau directeur. Photo : (Netflix)



D’autre part, les règles imposées par cette femme sont un pied pour que les étudiants commencent à comprendre leurs sentiments et aussi la série peut toucher aux problèmes de la société d’aujourd’hui. D’une manière splendide, Éducation sexuelle parle de genre non binaire non seulement pour l’expliquer mais aussi pour montrer la discrimination vécue par les personnes qui ne s’identifient pas comme une femme ou un homme.

Mais, au-delà de l’incorporation de nouveaux personnages qui jouent un rôle exclusif, c’est Asa Butterfield qui revient se mettre à la place d’Otis pour continuer à donner l’essence de la fiction. Avec un dilemme dans sa relation sexuelle occasionnelle et son amour pour Maeve, ce personnage redevient l’un des plus courageux et des plus sûrs lorsqu’il s’agit de se battre pour ses droits.

Maëva et Otis. Photo : (Netflix)



« Prêcher l’abstinence et l’homophobie», est l’une des phrases les plus marquantes du jeune Milburn. Ces mots que le personnage dit lorsqu’il fait face à des professeurs qui veulent imposer des règles absurdes en éducation sexuelle. Quant à Maeve (Emma Mackey), elle n’accepte pas non plus la censure et montre sa force malgré le fait d’être blessée par son grand amour et de traverser une période familiale difficile.

Cependant, cette fois, qui se démarquent vraiment dans les huit chapitres sont Aimee (Aimee Lou Wood) et Adam (Connor Swindells). D’une part, elle fait face à une nouvelle relation en même temps qu’elle peine à s’en sortir après les abus sexuels qu’elle a subis. Maintenant, tout ce que vous avez à faire est d’apprendre à guérir votre relation avec votre corps et à ne pas vous blâmer. Quelque chose que Éducation sexuelle atteint exceptionnellement est de toucher un sujet aussi fragile, ce qui le rend réel pour de nombreuses femmes.

Adam et Aimée. Photo : (Netflix)



Quant à Adam, il s’adapte à sa nouvelle relation avec Eric (Ncuti Gatwa) et ses émotions sont vives. Petit à petit, il cesse d’être méchant et agressif pour montrer qu’il veut s’améliorer et aller de l’avant. Devenant l’un des grands protagonistes, la croissance personnelle de ce personnage mérite des applaudissements et des célébrations.

Bien qu’au-delà de donner de la visibilité à des questions telles que les abus sexuels, l’adoption, l’avortement, l’abus de pouvoir, la censure, entre autres, Éducation sexuelle il brille aussi par sa mise en scène. Reliant chaque histoire les unes aux autres et parvenant à donner la place à chaque personnage, cette saison a tout pour faire de la série une brillante initiative en termes d’éducation et de production.

À tel point qu’avant sa première, de Spoiler nous analysons l’éducation sexuelle avec un œil sur ce qui va arriver Éducation sexuelle. Et, avec une interview exclusive avec la sexologue Claudia González, nous avons lancé notre premier podcast sur ce hit Netflix.

