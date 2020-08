Setsuka est présenté dans la bande-annonce comme le prochain personnage de SoulCalibur VI

Depuis plus de deux ans, SoulCalibur VI s’est constamment imposé comme l’un des plus hauts représentants du genre de combat aujourd’hui. Le titre de Bandai Namco, comme d’autres aiment Dragon Ball FighterZ, Mortal Kombat 11 et Tekken 7, ont été mis à jour régulièrement depuis leurs versions respectives afin de garder leurs joueurs accro; une réalité qu’ils ont réalisée notamment grâce à l’ajout de nouveaux personnages. Ainsi, dans le cas du titre qui nous concerne ici, très bientôt, nous recevrons l’inclusion d’un autre avatar.

En particulier, il s’agit Setsuka, un combattant qui est apparu dans le passé à travers les troisième, quatrième et cinquième tranches numérotées de la franchise. Ainsi, c’est le personnage numéro 12 pour accéder au jeu vidéo via DLC et, comme cela a été fait avec ses prédécesseurs, la société a partagé une bande-annonce de présentation respective, à travers laquelle nous avons l’occasion de voir à la fois sa conception artistique et sa diversité de mouvements et d’attaques spéciales. De plus, ce nouveau contenu téléchargeable apportera avec lui le Jeu de création de personnage E.

D’autre part, il est impératif de souligner que Setsuka arrivera à SoulCalibur VI plus tôt dans la journée, 4 août, un jour après la mise à jour 2.20 qui a apporté des ajustements aux combattants, une nouvelle carte et plus encore. Enfin, nous rappelons que le titre, comme le nouveau combattant, peut être acheté pour PC, Xbox One et PlayStation 4.

