Seth Rogen dit "Suprémacistes blancs" sont Review Bombing His Series ‘Santa Inc.’

L’acteur, comédien et cinéaste affirme que son émission a échoué à cause des critiques laissées par les « suprémacistes blancs ».

La nouvelle série humoristique de Seth Rogen sur le thème des fêtes Père Noël Inc. a été créée dans son intégralité sur HBO Max le 2 décembre. Cependant, la série, qui tourne autour d’une elfe qui aspire à devenir le prochain père Noël, a reçu des critiques assez critiques et pourrait bien être l’émission télévisée la moins bien classée sur IMDb au moment. Commentant les critiques massivement négatives de son émission, Rogen estime que « des dizaines de milliers de suprémacistes blancs » sont à blâmer pour son manque de succès.

Seth Rogen est depuis longtemps un cinéaste et acteur de premier plan, largement connu pour ses comédies qui défient les normes habituelles de la satire et sont empreintes de son humour décalé. Cependant, il semble que son commentaire social en couches parsemé tout au long Père Noël Inc. n’a pas été bien accueilli par les critiques.

Seth Rogen a tweeté qu’il « avait vraiment énervé des dizaines de milliers de suprémacistes blancs avec notre nouvelle émission ».

Mais beaucoup ont répondu à son tweet, déclarant que l’émission n’avait peut-être pas bien fonctionné parce qu’elle n’est « en fait pas si bonne ».

Père Noël Inc. a reçu une note globale de 1,1 sur 10 sur IMDb, ce qui en fait actuellement l’émission la moins bien notée sur le site. De plus, 90,6 % des 5 236 téléspectateurs ont évalué Père Noël Inc. une étoile, ce qui remet immédiatement en question la validité des affirmations de Seth concernant des critiques injustes et biaisées. Cependant, ses affirmations peuvent provenir du fait que l’émission a été ciblée par de prétendus groupes haineux d’extrême droite diffusant des commentaires antisémites, car la majorité des producteurs et des acteurs de l’émission sont juifs.





Père Noël Inc. est assez différent des animations habituelles sur le thème des vacances que l’on trouverait sur un réseau, car il regorge d’humour et de jurons pour adultes. Mais il vise également l’ensemble de la structure capitaliste car il présente le Père Noël comme une célébrité majeure avec une énorme franchise. Il est assez similaire dans le traitement de Noël à la gars de la famille épisode « Road to the North Pole », où Stewie et Brian (exprimés par Seth McFarlane) atteignent l’atelier du Père Noël pour découvrir que l’immense cupidité de l’humanité en a fait une industrie qui aspire la vie des belles vacances.

De la même manière, Père Noël Inc. projette le Père Noël (exprimé par Seth Rogen) comme une industrie et tourne autour de l’ambition zélée d’une elfe (interprétée par Sarah Silverman) pour prendre sa place. Son ambition s’avère d’autant plus difficile qu’aucune femme n’avait jamais repris le flambeau auparavant.





Alors que The Hollywood Reporter applaudit la série pour sa satire sur le capitalisme et la structure de l’industrie, ils l’ont qualifiée de « idiote et salace, sinon suffisamment subversive ».





