Seth Rogen critique ceux qui se plaignent de la culture de l’annulation

À 39 ans, l’acteur, comédien et cinéaste Seth Rogen reconnaît que les comédiens devraient saisir le moment où une blague ne vieillit pas trop bien. Une position compréhensible pour un comédien dont le lieu de travail découle généralement d’une comédie trop sombre pour son propre bien.

Rogen n’a pas été sans polémique en raison d’une blague qu’il a faite dans le passé, mais parce que son humour, aussi cynique que cela puisse paraître, ne porte pas derrière lui une intention de blesser gravement les sentiments des autres, ce qui a favorisé le maintien de son humour. validité, contrairement à d’autres comédiens qui ont émis leurs plaintes sur la soi-disant «culture de l’annulation».

Malgré ses efforts pour se démarquer en tant que comédien de stand-up, Seth Rogen a trouvé son centre en tant qu’acteur et scénariste, mettant en avant son travail dans des films tels que « Superbad », « Pineapple Express » ou « This Is The End », qui ont été développés avec son partenaire créatif Evan Goldberg.

Ces dernières années, des comédiens comme Jerry Seinfeld, Bill Burr ou Dave Chappelle ont rapidement blâmé la «culture de l’annulation» pour avoir ruiné la comédie. Quelque chose sur lequel Rogen a quelque chose à dire. Lors d’une conversation avec Good Morning Britain, Rogen pense que les comédiens devraient accepter lorsqu’une blague ne vieillit pas bien.

«Il y a certaines blagues qui n’ont certainement pas bien vieilli, mais je pense que c’est la nature de la comédie. Je pense conceptuellement que ces films sont sonores, et je pense qu’il y a une raison pour laquelle ils ont duré aussi longtemps que les gens les voient et les apprécient aujourd’hui. Les blagues ne sont pas nécessairement des choses conçues pour durer », a déclaré Rogen.

Si vous avez fait une blague terriblement ancienne, acceptez-la. Et si vous ne pensez pas qu’il l’a fait, dites-le.

Ces types de déclarations servent d’échantillon de l’évolution de Seth Rogen en tant que comédien, qui commencerait au milieu avec un étrange mélange de « copain comédie » et « d’humour stoner » pour livrer récemment une sorte d’humour acide sans présomption d’offenser trop. . De plus, sa séparation évidente d’avec James Franco au cinéma serait le signe d’une volonté d’accepter lorsqu’un élément de ses films pourrait être considéré comme problématique pour le public.