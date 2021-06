Sesame Street pour ajouter 2 Black Muppets; discuter de l’alphabétisation raciale

« Sesame Street » présente deux nouveaux Muppets, un père et un fils noirs, dans le cadre d’un effort visant à aider les enfants à comprendre l’alphabétisation raciale.

Les deux Muppets, Wes et Elijah, ont été présentés dans une courte vidéo créée par Sesame Workshop, l’organisation éducative à but non lucratif derrière le spectacle de longue date. Dans la vidéo, Elmo veut savoir pourquoi la peau de Wes est brune, alors son père Elijah explique le concept de mélanine et comment « la couleur de notre peau est une partie importante de qui nous sommes », selon un communiqué de presse de Sesame Workshop.

« Après ce qui s’est passé l’été dernier, nous savions que nous devions être plus explicites à propos de la race parce que les enfants et les familles en ont besoin », a déclaré aujourd’hui Rocio Galarza, vice-président de Sesame Workshop.

Sesame Workshop a également sorti un clip sur la chanson « Giant » où les Muppets de « Sesame Street » célèbrent leur « propre identité unique ». Une autre vidéo mettant en vedette Rosita, sa mère et son amie célèbre le fait de parler espagnol et montre les Muppets aidant Rosita à faire face après un incident raciste.

De nouvelles ressources supplémentaires pour soutenir les familles qui souhaitent discuter de race et de racisme avec leurs enfants sont publiées dans le cadre de la série « Coming Together » de Sesame Workshop.

« Chez Sesame Workshop, nous examinons chaque problème à travers le prisme d’un enfant. Les enfants ne sont pas daltoniens – non seulement ils remarquent d’abord les différences de race dans la petite enfance, mais ils commencent également à former leur propre sentiment d’identité à un très jeune âge », a déclaré la vice-présidente principale de Sesame Workshop, la Dr Jeanette Betancourt.

« En encourageant ces conversations indispensables grâce à Coming Together, nous pouvons aider les enfants à développer un sentiment d’identité positif et à valoriser l’identité des autres. »

Selon le communiqué de presse, la série est « enracinée dans des recherches approfondies et des consultations avec des experts pour développer un cadre et un programme éducatifs révolutionnaires sur la justice raciale » pour les enfants. Les ressources sont disponibles en ligne gratuitement en anglais et en espagnol, et seront « distribuées par un large éventail de fournisseurs nationaux et communautaires ».

Selon une étude récente commandée par Sesame Workshop, le racisme était « une priorité pour près de la moitié des enfants interrogés ». La majorité des parents interrogés ont déclaré qu’ils étaient à l’aise avec le fait que leurs enfants apprennent la race et le racisme par le biais des médias, des livres ou de l’école, mais seulement 23 % des parents ont déclaré avoir trouvé des ressources spécifiques qui les aidaient à tenir ces discussions.

« Sesame Workshop a toujours défendu la diversité, l’inclusion, l’équité et la gentillesse », a déclaré Kay Wilson Stallings, vice-président exécutif de la création et de la production chez Sesame Workshop, dans un communiqué. « En tant que source de confiance pour les familles, nous avons la responsabilité de défendre la justice raciale et de permettre aux familles d’avoir des conversations sur la race et l’identité avec leurs enfants dès leur plus jeune âge. »

