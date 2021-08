Séries et films quittant Netflix en septembre 2021

LG TV LG 55NANO816 2021

Des Couleurs Pures associées à la définition 4K Le téléviseur LG NANO81 utilise notre propre technologie de nanoparticules, pour filtrer et restituer à l'écran des couleurs pures et fidèles. Le résultat est une image éclatante, réaliste, qui donne vie aux images et sublime vos films et séries. Les Couleurs Pures et les toutes dernières technologies d'image et de son invitent le cinéma chez vous avec la série LG NANO81. Ce téléviseur est équipé du processeur Quad Core 4K, ce dernier optimise le bruit vidéo et crée des couleurs et des contrastes plus éclatants. Les images en basse résolution sont mises à niveau et reproduites au plus près de la qualité 4K. Le LG NANO81 intègre le " Filmmaker Mode " (mode Réalisateur). Celui-ci permet de reproduire fidèlement l'intention du réalisateur. Lorsque vous activez ce mode, le téléviseur désactive notamment le lissage des mouvements afin de restituer une image proche de celle diffusée au cinéma. Une interface complète et puissante - WebOS 6.0 Le téléviseur LG NANO81 intègre l'intelligence artificielle LG ThinQ, ainsi que Google Assistant et Amazon Alexa. Choisissez votre assistant vocal préféré et contrôlez votre téléviseur avec votre voix. Découvrez également la nouvelle interface plus simple, plus puissante, et qui rassemble tous vos contenus préférés. En effet, ce nouvel écran d'accueil affiche des suggestions de contenus personnalisés, vous offre un accès plus pratique à vos favoris et vous permet de contrôler vos périphériques connectés. Simplifiez-vous la vie avec la nouvelle tél