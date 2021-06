Séries et films Netflix pour affronter Mercury Retrograde selon votre signe

Que vous soyez intéressé ou non par l’astrologie, vous avez sûrement entendu parler de Mercure rétrograde. Un transit planétaire des plus redoutés qui n’a en réalité rien à redire. En fait, avec un bon combo de séries et de films Netflix, vous pouvez y faire face sans aucun problème.

Mercure est la planète de la communication et régit deux signes, Gémeaux Oui Vierge. Bien sûr, dans chacun d’eux, il agit différemment. Au Gémeaux, premier signe aérien du zodiaque, Mercure est beaucoup plus rapide, il a soif de savoir, de savoir un peu de tout. En revanche, en Vierge, Mercure se met au service des autres, il est toujours prêt à aider, à s’organiser.

+ Qu’est-ce que le mercure rétrograde

Maintenant, qu’est-ce que cela signifie qu’il est rétrograde? En astrologie, une planète est en rétrogradation lorsqu’elle « recule », c’est-à-dire lorsque sa vitesse de déplacement diminue. « La rétrogradation d’une planète signifie qu’au lieu de chercher de l’énergie ou une manifestation à l’extérieur, elle la cherche à l’intérieur pour travailler avec ses propres ressources », dit l’astrologue Mia Astral.

Auparavant, on croyait qu’avoir une planète rétrograde dans le thème natal était synonyme de quelque chose de mauvais ou de difficulté, mais la seule chose qui nous dit est qu’une personne va devoir travailler un peu plus en interne sur les capacités de cette planète. C’est peut-être pourquoi, dans l’inconscient populaire, on pense que lorsque Mercure rétrograde, certains mésaventures apparaîtront en matière de communication, mais il est vrai que c’est un très bon moment pour s’enquérir de soi.

Donc, si vous voulez trouver un moyen de mieux gérer ce transit avec Films et séries NetflixContinuez à lire que nous avons un bon plan pour vous.

+ Mercure rétrograde: séries et films à regarder sur Netflix

Bélier: Hillbily, une élégie rurale

Il est temps d’essayer de renoncer à une habitude ou à certaines façons d’agir qui vous causent récemment de l’inconfort. Prenez ces jours pour remettre en question les anciennes méthodes et allez-y. Pendant ce temps, vous pouvez voir une première récente de Netflix appelé Hillbilly, une élégie campagnarde. Le film dépeint la vie d’un jeune étudiant en droit qui doit retourner dans sa ville natale pour soigner une vieille blessure.







Taureau: les gens viennent et bah

Vous êtes patient et vous n’avez pas peur de mesurer vos mots. Mercure rétrograde vous demande de le faire une fois de plus. Ainsi, lorsque la planète commencera directement, ce sera votre opportunité de soulever les idées à votre goût. Et une excellente option est de regarder Les gens viennent et bah, un film espagnol sur une femme qui a la vie parfaite jusqu’à ce qu’elle découvre que son partenaire lui était infidèle.







Gémeaux: Noël à la maison

Mercure gouverne les Gémeaux, donc cette rétrogradation affecte un peu plus les natifs de ce signe ou ceux qui l’ont dans leur ascendant. Beaucoup peuvent avoir l’intention de déménager, de vivre dans un autre pays ou de commencer un nouvel emploi. Mais pour l’instant, essayez de noter toutes les options et voyez ce qui peut vous améliorer. Profitez-en pour vous remonter le moral avec une série très drôle comme ça Noël à la maison. Johanne, 30 ans, décide de mentir à sa famille en leur disant qu’elle a un petit ami et qu’elle l’emmènera à la veille de Noël. Maintenant, vous devrez sortir et trouver le match parfait en quelques jours.







Cancer: après la vie, au-delà de ma femme

Mercure rétrograde vous donne une opportunité intéressante de commencer à croire en vous. En tant que signe d’eau, vous êtes une personne très sensible et sensible aux opinions des autres. Vous devez mettre de côté ce qui vous a fait du mal dans le passé, aujourd’hui il y a des gens qui veulent vraiment le meilleur pour vous. Tu peux voir After Life: au-delà de ma femme. Avec Ricky Gervais En tant que scénariste, réalisateur et protagoniste, cette série suit la vie de Tony, un homme qui vient de perdre sa femme et doit apprendre à vivre sans elle. Vos amis vous aideront à voir la vie différemment.







Leo

Après plusieurs semaines de travail acharné, c’est une excellente occasion de vous reposer et de réfléchir à vos projets futurs. Il est peut-être temps que vous osiez créer votre propre projet et montrer vos idées avec beaucoup plus de confiance. Le cerveau créatif C’est un documentaire disponible sur Netflix qui vous intéressera sûrement. Dans ce film, le neuroscientifique David Eagleman plonge dans le processus créatif des esprits les plus innovants de la planète.







Vierge: plus proche, poussée par le désir

Comme les Gémeaux, Mercure vous gouverne et, bien sûr, ce transit vous fera vous sentir beaucoup plus. Peut-être que plusieurs propositions d’amour apparaissent avec la possibilité de formaliser une relation ou peut-être de fermer un chapitre. Par conséquent, ne manquez pas Plus près: poussé par le désir. C’est un film romantique dont on se souvient avec Jude Law, Julia Roberts, Natalie Portman et Clive Owen. A Londres, un journaliste en couple avec un jeune américain tombe amoureux d’un photographe récemment séparé et ce sera le début des amours intermittentes.







Balance: Valeria

C’est le moment idéal pour guérir votre relation avec vous-même et avec votre corps. Profitez-en pour suivre des cours de yoga, de méditation ou de danse. Sans doutes, Valeria il est idéal pour vous de voir pendant ce transit de Mercure rétrograde. La série espagnole raconte l’histoire d’une jeune écrivaine qui souffre d’une crise créative et relationnelle, mais ses amis seront là pour l’aider.







Scorpion: le type audacieux

Dans votre cas, comme avec la Vierge, il peut y avoir de très bonnes opportunités de former une romance, mais aussi un partenariat créatif. Tout dépend de ce que vous souhaitez réaliser. En attendant, vous pouvez profiter Le type audacieux, qui suit la vie de trois milléniaux qui travaillent dans un magazine féminin. Leur amitié les aidera à se découvrir et à trouver leur vraie passion.







Sagittaire: Éclat éternel d’un esprit sans souvenirs

Mercure rétrograde vous demande également de prendre le temps de réfléchir et de ne pas agir aussi impulsivement que vous le faites parfois. Détendez-vous et réfléchissez à la façon dont vous aimeriez agir la prochaine fois en ce qui concerne les relations ou même vos futurs projets, qui peuvent être liés aux voyages. Si vous ne l’avez pas vu, vous pouvez donner Soleil éternel de l’esprit impeccable. Dans ce film de Michel Gondry, Clémentine rompt avec son partenaire Joel et décide d’effacer tous ses souvenirs, tout comme lui. Mais après un certain temps, ils se rendront compte que cela a été une grave erreur.







Capricorne: inflexible

Il est temps de faire davantage confiance à vos compétences professionnelles. Si vous voulez un changement, vous devez prendre la décision et le faire. Parfois, les opportunités ne se présentent pas si vous n’êtes pas obligé de les saisir. Un bain de confiance en soi vous ferait très bien. Une histoire aussi inspirante que celle de Inébranlable, vous pouvez l’aimer à coup sûr. Le film réalisé par Angelina Jolie raconte l’histoire d’un athlète paralympique, qui a survécu à une odyssée en étant prisonnier des Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale.







Aquarium: le bon endroit

Il est temps de vous connecter avec votre intuition et de vous féliciter d’une manière ou d’une autre pour tous les changements que vous avez faits avec vous-même, mais aussi avec tout ce que vous aimez. Alors profitez-en avec une série de bandes dessinées différente que vous aimez tant. Le bon endroit C’est une excellente option, sans aucun doute. Eleonor vient de mourir et se rend au «bon endroit», mais c’est là qu’elle se rend compte que tout cela était une erreur, car elle appartient à un autre endroit.







Poissons: Coisa mais linda

Quelque chose ou quelqu’un du passé peut revenir dans votre vie, mais vous êtes à un autre moment de votre vie. Le choix vous appartient, si cela contribuera vraiment à votre nouveau ambiance, alors, bienvenue, mais il vaut mieux continuer à avancer. Une série très Poissons peut être Coisa mais linda. En 1959, une jeune femme se rend à Rio de Janeiro pour rencontrer son mari, mais elle y apprend qu’il a disparu avec son argent et une autre femme. Maintenant, vous devez recommencer.