Série The Last of Us: les acteurs de Joel et Ellie ont été déterminés et ils sont tous les deux des stars de GoT

La série HBO aussi Le dernier d’entre nous prend apparemment forme, car les acteurs des deux personnages principaux Ellie et Joel ont été déterminés! Comme cela est maintenant confirmé, deux acteurs qui se font passer pour deux personnages en seront le plus sortis Le Trône de Fer et The Mandalorian devrait être connu.

Série The Last of Us: qui jouera Ellie et Joel?

Comme rapporté par Hollywood Reporter et Deadline, entre autres, les deux personnages principaux du film de jeu vidéo sont désormais au casting et sont déjà de véritables célébrités dans le monde de la série HBO.

Qui joue Ellie?

Ellie, 14 ans, apparaît dans l’émission HBO de Bella Ramsey montré. Les fans de GoT devraient déjà les avoir comme Lyanna Mormont de « Game of Thrones » savoir. Lyanna était une alliée importante des Starks. Plus tard, elle a aidé à repousser les White Walkers et le Night King. Ce rôle expressif a rendu célèbre l’actrice de 17 ans et l’a maintenant aidée à jouer Ellie.

Dans la série The Last of Us, Ramsey assumera désormais le rôle d’Ellie. © HBO

Qui joue Joel?

Le père adoptif Joel n’est autre que Pedro Pascal incarne qui le plus probablement devrait actuellement connaître comme le protagoniste portant un casque de « The Mandalorian ». Mais Pascal n’a pas fini Disney Plus est devenu célèbre. Son histoire commence également en tant qu’acteur de « Game of Thrones ». Dans la série fantastique, il a joué le rôle de Oberyn Martell à l’intérieur.

Après le Mandalorian et les GoTs Martell, Pascal se glisse désormais dans le rôle de Joel. © HBO

De quoi parle la série The Last of Us?

L’histoire du spectacle joue 20 ans après la post-apocalypsequi a été déclenché par un champignon insidieux et a transformé le monde en un lieu de désolation parsemé de zombies et ruiné. Malgré le chaos du monde, l’histoire tourne autour d’eux Relation entre le passeur Joel et Ellie, 14 ansqui s’avère être immunisé contre le champignon et se révèle ainsi être une clé possible de la guérison. Un voyage plein d’émotions, de haine, de points lumineux et d’espoir commence.

La série est basée sur le Série de jeux vidéo de Naughty Dogque l’année dernière autour Le dernier d’entre nous 2 a été élargi. Dans un souci d’authenticité, Naughty Dog lui-même et le directeur créatif de TLOU font partie de la série Neil Druckmann activement impliqué dans la production. Il est extrêmement enthousiaste à propos de Bella Ramsey en tant que casting:

Craig Mazin, qui est connu pour sa création de « Tchernobyl », en rédigera le scénario. Kantemir Balagov dirigera l’épisode pilote de l’émission. Une date de sortie pour la première saison n’existe pas encore.