Série Galaxy S23 : une nouvelle fuite fournit des informations sur les batteries et les appareils photo

De plus en plus de rumeurs sur la nouvelle série Galaxy S23 circulent actuellement sur Internet. Une autre fuite sur les batteries et les appareils photo suggère qu’un seul modèle Galaxy obtiendra une meilleure batterie.

Les premières images de rendu des appareils ont déjà révélé à quoi ressembleront les nouveaux smartphones Galaxy (S23, S23+ et S23 Ultra). D’après le site néerlandais Galaxyclub – en ce qui concerne la durée de vie de la batterie – restez le même avec le S23 et le S23 Ultra. Seul le Galaxy S23+ pourrait bénéficier d’une légère mise à niveau de la batterie. Selon Galaxyclub, la capacité nette de la batterie devrait être de 4 565 mAh mensonge. Samsung nommera officiellement la taille comme 4 700 mAh. A titre de comparaison : le S22+ dispose d’une batterie de 4 500 mAh installée.

Caméra ultra grand-angle probablement inchangée

En plus de la légère mise à niveau de la batterie du Galaxy S23+, les appareils photo sont plutôt décevants. La caméra ultra grand-angle des S23, S23+ et, selon toute vraisemblance, du S23 Ultra devrait rester inchangée. Les photos doivent donc continuer à être incluses 12 mégapixels peuvent être capturés.

Les spécifications de l’appareil photo principal des modèles Galaxy sont encore inconnues. Selon Galaxyclub, au moins le S23 Ultra pourrait avoir un capteur de 200 mégapixels. En ce qui concerne le processeur, Samsung devrait soit Installez un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ou le Samsung Exynos 2300. Les nouveaux smartphones doivent être présentés début janvier ou février 2023.