Sept curiosités sur la ‘(Quelle est l’histoire) Morning Glory?’ d’Oasis | 45S

Le quatrième album le plus vendu de l’histoire en Angleterre, «(Quelle est l’histoire) Morning Glory? by Oasis a été l’une des œuvres les plus importantes que les frères Gallagher ont offertes au monde, non seulement pour sa richesse musicale mais aussi pour sa forte influence pendant toute une décennie.

Sorti le 2 octobre 1995, il s’agit du deuxième album studio britannique et en une semaine à peine, il a réussi à se vendre à 347 000 exemplaires dans le monde. C’est un album qui a gagné une place dans l’histoire du rock britannique et qui s’est positionné avec de grands hymnes musicaux tels que «Wonderwall» Oui ‘Ne regarde pas en arrière avec colère’.

Mais bien sûr, derrière chaque chef-d’œuvre, il y a des conflits et des anecdotes. Pour cette raison, ci-dessous, nous partageons 7 faits cachés et intéressants sur la ‘(Quelle est l’histoire) Morning Glory?’ d’Oasis.

1. Le plus jeune des Gallaghers a mis la touche à « Ne regardez pas en arrière avec colère »

On se souvient de Noel comme du cerveau derrière Oasis, car ce que peu de gens savent, c’est que Liam était celui qui a contribué à la phrase peut-être la plus importante de l’une de ses chansons les plus mémorables: «Je l’ai écrite dans une chambre d’hôtel à Paris, et en route pour Sheffield , pour notre premier concert au stade (en 93 ou 94), je le jouais au soundcheck. Et de la part de Alors Sally peut attendre, Je n’ai pas chanté ça. Pendant que j’y étais, Liam s’approche et me demande: Chantez-vous « So Sally can wait »? Et j’ai dit non. Et il a dit: Bien tu devraisNoel Gallagher a commenté pour une interview,

2. Liam ne voulait pas que Noel brille en tant que chanteur

«(Quelle est l’histoire) Morning Glory? C’est le premier album où Noel apparaît derrière le micro, ceci parce que Liam avait eu des complications avec sa voix, il n’aimait certainement pas le jeune frère: «C’est un grand auteur-compositeur et le sera toujours, mais le chant est mon métier. Si tu vas commencer à chanter les putains de chansons, en plus de les écrire, à quoi mon tour? Faire ce putain de thé? »Déclara Liam.

3. L’album a été enregistré en un temps record

L’album a été enregistré en 15 jours dans un studio à la périphérie de Rockfield au Pays de Galles. Malgré les conflits entre Liam et Noel, le projet a été réalisé au milieu de guitares brisées et de frappeurs de cricket.

Quatre. Les deux premiers albums d’Oasis sont connectés

Les chansons présentées sur cet album emblématique sont une réponse à celles de leur premier album «Definetly Maybe». «Le premier album est de rêver d’être une pop star dans un groupe. Le deuxième album parle d’être une pop star dans un groupe », a déclaré Noel à Rolling Stone.

5. Radiohead a couvert Wonderwall

Ils l’ont fait pour se moquer d’Oasis, Tom Yorke a fait cette reprise comme une petite blague sur le groupe qui a été enregistrée lors d’une session radio au Canada en 1996.

6. Un clin d’oeil des Beatles

Noel Gallagher a écrit « Morning Glory » ivre et haut. La partie de « Demain ne sait jamais ce qu’il ne sait pas trop tôt » est nominé pour le thème de les Beatles, « On ne sait jamais ce que demain nous réserve ».

sept. Une erreur dans la dédicace

On a dit que « Wonderwall » était dédié à la petite amie de Noel, Meg Mathews. Noel l’a épousée et ils ont divorcé des années plus tard. Quelque temps plus tard, le guitariste d’Oasis a déclaré qu’il n’avait rien à voir avec son ex et que cette histoire était inventée par la presse.

