Sennheiser, la mythique marque de casques, cède sa division produits grand public

NZI - Casque Moto, Scooter intégral - RCV CARBON - Carbone brillant - XL

Tout savoir sur l'article Casque Moto, Scooter intégral - RCV CARBON de la marque NZI #Description# Modèle RCV CARBON Casque de moto intégral haut de gamme. Super léger (1250g environ). Bonnes performances acoustiques et parfaite stabilité de position à grande vitesse Idéal pour garder toute sa concentration en conduite sportive et en course à haute vitesse. Intérieur amovible et lavable à la main. Visière amovible sans l'utilisation d'outils. Jusqu'à 3 types de visières peuvent être adaptés à ce modèle. Sac de rangement pour casque inclus dans le prix. Facile à utiliser avec des gants. Disponible en tailles : XS ; S ; S ; M ; L ; L ; XL #Caractéristiques# : Matériaux : Fibre de carbone pour l'aérospatiale Fermeture du casque avec anneaux en double D. Visière thermoformée avec couvercle anti-rayures. Pré équipé pour recevoir un Pinlock®. Homologation ECE/UN R.22.05. #A propos de la marque# Née en 1983 en Espagne, la marque NZI est aujourd'hui une référence mondiale en matière de sécurité et de design pour le motard.Du premier casque en fibre de verre, fabriqué en 1983 à nos jours, plus de 21 millions de casques ont été produits dans l'usine NZI situées en Espagne.Fort de son savoir-faire, NZI a parrainé de grands champions du monde Motogp tels que Alex Crivillé, Jorge Martínez