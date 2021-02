Selon une étude, avec Android, vous liez moins mais vous êtes un meilleur couple

Vous flirterez moins pour avoir un smartphone Android, mais vous serez meilleur en tant que petit ami.

Y a-t-il une relation entre être un meilleur amoureux et avoir un iPhone ou un appareil Android? Eh bien, oui. Parce qu’en plus d’une étude qui indique que les utilisateurs d’iPhone sont bien plus liés que les propriétaires de smartphones Android, nous avons rencontré une autre analyse qui indique une autre information intéressante.

Et en effet, il semble qu’avoir un iPhone soit un aimant pour les garçons et les filles mais cela ne signifie pas que vous êtes un meilleur amoureux. Car oui, avec un téléphone iPhone, il est plus lié mais les données le confirment, Les utilisateurs d’Android sont un meilleur match.

Les utilisateurs d’Android réussissent en amour

Comme tant d’autres études «chorras» liées à la technologie, celle-ci menée par les gens de Compare My Mobile l’est aussi. Ils ont essentiellement interrogé plus de 2000 personnes poser des questions sur les habitudes de téléphone portable ennuyeuses et comment elles affectent la vie de couple.

Fait intéressant, l’habitude la plus ennuyeuse est utiliser votre appareil mobile tout en regardant un programme ou un film à la télévision en couple, ce que font 75% des utilisateurs d’iPhone contre 59% des propriétaires de smartphones Android. De même, 67% des propriétaires d’un terminal dans la pomme mordue l’utilisent en discutant avec leur partenaire contre 51% des propriétaires de smartphones Android.

Si nous continuons à regarder le tableau, nous nous rendons compte que 64% des fans d’Apple utilisent le smartphone pendant qu’ils mangent et 48% prennent des photos de la nourriture avant de la manger. Mais s’il y a une habitude qui exaspère vraiment, c’est-à-dire envoyer plusieurs SMS d’affilée au lieu d’un seul message même s’il est un peu long. Ceci est fait par 56% des utilisateurs d’iPhone contre 41% des androïdes. Et attention, cette dernière peut être une cause justifiée de divorce.

Conclusion: un utilisateur d’iPhone attirera davantage l’attention et établira un lien plus important, mais quand la situation se concrétise, Les utilisateurs d’Android sont les petits amis que toutes les mères veulent avoir pour leurs fils et leurs filles.

