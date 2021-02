Selon les rumeurs, l’iPhone pliable d’Apple pourrait prendre en charge un stylet: rapport

18 févr.2021 13:16:32 IST

Après des entreprises comme Samsung et Motorola, Apple devrait bientôt faire ses débuts dans la catégorie des smartphones pliables. Selon un rapport de MacRumours qui fait référence à une société de recherche en investissement EqualOcean, Ce prochain smartphone pliable sera probablement doté d’un écran OLED de 7 pouces et prendra en charge l’Apple Pencil. Le rapport ajoute en outre que ce smartphone devrait être lancé en 2023. En termes de conception, le combiné est susceptible d’être livré avec un design à clapet, tout comme Galaxy Z Fold 2 (premières impressions).

Une vidéo récente de Concepts iPhone Chaîne Youtube révèle que le smartphone peut être livré avec un « All screen Touch ID » et un Face ID plus rapide. Une fois plié, l’écran devrait mesurer 6,3 pouces, et une fois déplié, il se transformera en un écran de 8 pouces. À l’arrière, la triple caméra arrière devrait contenir un téléobjectif, un objectif grand angle et un objectif ultra grand angle. Il est susceptible d’être alimenté par un chipset A15 Bionic. En termes de couleurs, il peut être disponible en noir, bleu, blanc, rouge et marron. La vidéo suggère également quatre haut-parleurs surround, une caméra sous-écran et une connectivité 5G.

En décembre, un rapport a révélé qu’Apple en était aux premiers stades de développement et testait la coque externe du futur iPhone dans une usine de Shenzhen, en Chine.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂