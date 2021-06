Selon les rumeurs, le film Marvel d’Olivia Wilde suivrait l’original Spider-Woman Jessica Drew

Le film Marvel sans titre d’Olivia Wilde suivrait la version Jessica Drew de Femme araignée. L’été dernier, il a été rapporté que Wilde avait conclu un accord pour réaliser et développer un film top secret qui ferait partie de l’univers Sony Pictures of Marvel Characters (SPUMC) aux côtés de Venin et Morbius. Katie Silberman aurait également été jointe en tant que scénariste avec la production d’Amy Pascal.

Bien qu’il n’ait pas été officiellement confirmé que ce projet était Femme araignée, c’est ce que de nombreux fans de Marvel spéculaient. Wilde a continué à alimenter les flammes de manière exponentielle en tweetant un emoji d’araignée avec les nouvelles, s’arrêtant juste un fil avant de confirmer qu’il s’agit Femme araignée. Un nouveau rapport de The Illuminerdi affirme que le film est en fait un Femme araignée projet et qu’il suivra spécifiquement Jessica Drew.

Selon le média, la représentation du film de Spider-Woman de Jessica Drew restera largement fidèle aux bandes dessinées Marvel, ce qui inclut la perte de mémoire. La rumeur dit également que la production cherche à recruter une actrice dans la tranche des 25-35 ans, suggérant que nous examinerons une représentation adulte du personnage plutôt qu’une adolescente Jessica Drew. Aucun nom particulier n’a été répertorié comme candidat possible pour le rôle pour le moment.

Ce rapport intervient quelques semaines seulement après l’annonce d’une autre version de Jessica Drew dans la suite animée Spider-Man : dans le Spider-Verse 2. Ce film, qui présente un scénario multivers qui permet un certain nombre d’incarnations différentes de Homme araignée et les personnages Marvel, est actuellement en production pour une sortie prévue à l’automne 2022. Issa Rae (Précaire) a été nommé comme la voix de Spider-Woman de Jessica Drew pour le film dans un rapport plus tôt ce mois-ci.

« Regardez, nous assistons à cet afflux incroyable de réalisatrices et de conteuses qui s’emparent de ce genre, de l’espace des super-héros, et y insufflent leur propre point de vue », Olivia Wilde a déclaré à Evan Ross Katz sur le podcast Shut Up Evan l’année dernière. « Donc, non seulement je peux raconter cette histoire en tant que réalisateur, mais je peux développer cette histoire, et c’est ce qui la rendait si incroyable pour moi. »

L’actrice et cinéaste a ajouté : « Je suis juste honorée de faire partie de cette vague de femmes qui se présentent et disent » nous n’allons pas seulement intervenir et essayer de raconter cette histoire comme le font les hommes, nous allons en fait recadrer les histoires elles-mêmes. Et pour autant que je sache, l’industrie est vraiment favorable à cela. Il y a un changement radical et c’est à cause de ces décennies de pionniers qui ont exigé cela encore et encore et c’est finalement percé et Je suis très chanceux d’être là avec ça. »

Parce qu’il n’y a pas de confirmation officielle de Sony ou de Marvel, il est toujours préférable de traiter cette information comme une rumeur pour le moment. Ce qui est clair, c’est qu’il y a une demande pour que Spider-Woman ait enfin son propre film, donc plus tôt un mot officiel pourra sortir du studio, mieux ce sera. Pour l’instant, nous devrons simplement attendre des mises à jour plus pertinentes pour voir ce qui se passera ensuite avec le projet. Cette information nous vient de The Illuminerdi.

