Selena La série: Christian Serratos, chante-t-il vraiment sur la biographie de Netflix?

Christian Serratos est l’actrice chargée de jouer Selena Quintanilla dans la série biographique Netflix. Bien que l’on sache que la voix entendue lors des concerts correspond à la reine du Tex-Mex, certains fans se demandent si l’interprète de 30 ans chante dans d’autres moments de fiction.

Dans des interviews précédentes, Serratos a expliqué qu’il avait étudié chaque mouvement de Selena, ses gestes et sa chorégraphie, mais que ce n’est pas sa voix qui est entendue dans les scènes musicales. L’actrice de « Les morts qui marchentJuste une synchronisation labiale.

Cependant, elle a également déclaré que sa propre voix était parfois mise à l’épreuve. « Je chante a cappella dans la série, mais la plupart du temps c’est la voix de Selena », a-t-il révélé à TV Insider.

Christian Serratos s’identifie à Selena parce qu’il est également né aux États-Unis et que sa famille est mexicaine (Photo: Netflix)

CHRISTIAN SERRATOS COMME SELENA QUINTANILLA

Pour son rôle dans « Selena: la série » Christian Serratos elle a dit à Sensacine: «J’ai commencé à me préparer en regardant des vidéos et en apprenant à marcher, bouger et danser comme elle. J’ai regardé ses mouvements de discours pendant des mois et j’ai mémorisé l’accent qu’il avait quand il parlait en espagnol. C’était difficile car, même si ce n’est pas ma voix qui se fait entendre, c’est moi que tout le monde regarde. Mais heureusement, sa famille était à bord, nous avons donc eu accès à de nombreuses informations ».

«La première saison parle de sa croissance, de ses moments les plus honnêtes. Selena était une fille qui voyageait avec sa famille, travaillait avec sa famille et devenait une star avec sa famille. Je pense que le portrait de la famille mexicaine unie et travailleuse est ce qui ressort le plus dans les premiers épisodes », a-t-il ajouté.

Serratos considère que donner vie à une légende n’est pas une tâche facile, mais avec Selena Quintanilla Le travail était encore plus ardu car elle était une artiste impressionnante et une icône qui continue d’être présente dans la culture latino.

Christian Serratos dit que l’approche de la production de la famille a amélioré son travail. (Photo: Netflix).

«Selena était une femme complexe, mais aussi forte et puissante. Elle était gentille et drôle, mais aussi terre à terre et en famille. Il est difficile de jouer une personne si aimée à la fois du public et de sa famille. La pression était grande, c’était un défi de dépeindre tous les aspects de sa personnalité, de son esprit », a-t-il déclaré.

Comme Selena, Christian Serratos Elle est née aux États-Unis et a une famille mexicaine, c’est pourquoi elle estime que «Selena est devenue une légende car comme des milliers de Latinos, elle a grandi entre les deux cultures. C’était merveilleux de savoir comment il savait gérer ce mélange culturel avec une grande grâce, avec une grande force. Elle n’était pas parfaite avec son espagnol, mais elle était honnête à ce sujet et les gens la respectaient. Je suis également américano-mexicaine, mes grands-parents sont nés au Mexique et mon espagnol n’est pas parfait non plus ».