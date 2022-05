Selena + Chef saison 4 : Tout ce que nous savons jusqu’à présent

Selena Gomez est en feu ces jours-ci. En plus de sa ligne de beauté Rare qui fait de manière spectaculaire, le renouvellement de son émission à succès Hulu Seuls les meurtres dans le bâtiment aux côtés de Martin Short et Steve Martin, et étant l’hôte du dernier SNL épisode, il y a plus en magasin pour cet ancien Disney les Sorciers de Waverly Place star comme son spectacle, Selena + Chef a été renouvelée pour une quatrième saison.

Warner Media a annoncé le renouvellement pour la saison à venir lors d’une conférence de presse au cours de la troisième saison le 10 novembre 2021. Dans un rapport de Deadline, Gomez a déclaré : « J’ai hâte de passer une autre saison dans la cuisine avec certains des meilleurs chefs du monde. J’espère que mes compétences se sont améliorées. Plus important encore, nous avons pu collecter des fonds pour d’incroyables organisations caritatives. »

Bien que nous sachions qu’une quatrième saison sortira à un moment donné, le réseau n’a révélé aucune autre information, ce qui nous laisse les fans impatients d’en savoir plus. Quand sortira la quatrième saison ? Les showrunners continueront-ils avec le même format ? Quels nouveaux invités peut-on s’attendre à voir dans la nouvelle saison ?

Selena + Chef Saison 4 : Beachy Vibes

En ce qui concerne le format de l’émission, nous sommes à peu près certains qu’il n’y aura pas beaucoup de changements, d’autant plus que le format des trois saisons précédentes a si bien fonctionné. En fait, dans le communiqué de presse de Warner Media, il semble que la quatrième saison ressemblera beaucoup à la troisième. Cependant, il y a une légère torsion cette fois.

Comme Deadline l’a rapporté, la quatrième saison: « Se déroulera dans une maison de plage où Selena continuera d’apprendre les joies de la cuisine avec des chefs étoilés. Comme lors de ses trois premières saisons, chaque chef mettra en lumière une association caritative différente à chaque épisode. À ce jour, la série a recueilli 400 000 € pour 26 organisations à but non lucratif. »

La vice-présidente exécutive de HBO Max pour la non-fiction et la famille d’action en direct, Jennifer O’Connell, a expliqué ce que les fans peuvent espérer voir dans la quatrième saison. « L’ambiance de la plage va absolument passer au niveau supérieur, et nous avons hâte de voir quelles recettes Selena et les chefs concocteront ensuite », comme indiqué dans le même article de Deadline.

Selena + Chef Saison 4 : Qui nous attendons-nous ?

Bien sûr, Gomez elle-même est la seule personne que nous sommes sûrs de voir dans la quatrième saison de Selena + Chef. Étant donné que l’émission suivra le même format que les saisons précédentes, nous nous attendons à voir des invités fantastiques venir dans la quatrième saison pour aider Selena à cuisiner des plats passionnants.

L’annonce de la quatrième saison a gardé les détails sur tous les invités que nous pourrions voir plus secrets. Donc, nous ne pouvons que deviner – et espérer – qui nous verrons dans la saison à venir. Peut-être des chefs YouTube populaires comme Rosanna Pansino ? Jusqu’à présent, dans la troisième saison, nous avons vu de grands noms comme Jamie Oliver, le célèbre chef et restaurateur britannique ; Sophia Roe, surtout connue pour son travail sur Vice TV, nominée aux Emmy Awards, Espace comptoir; Gabe Kennedy, fondateur de Plant People, et la chef de la télévision et restauratrice Esther Choi.

L’un des chefs qui est apparu dans l’émission était Chef cuisinier juge Tanya Holland, qui est apparue lors de la première saison pour enseigner à Gomez une recette de biscuits aux oignons verts au cheddar et de poulet frit au babeurre. Dans une interview avec Mashed en septembre de l’année dernière, Holland a parlé de son expérience dans l’émission et de ce que c’était que d’enseigner ces recettes à Selena Gomez. « Je pensais juste qu’elle était vraiment gentille et douce. Et curieuse, et voulait apprendre, et voulait vraiment bien faire quelque chose », a-t-elle déclaré.

Selena + Chef Saison 4 : Informations de sortie

La troisième saison de Selena + Chef conclu en novembre de l’année dernière sur HBO Max. Comme il a déjà été annoncé que le spectacle était renouvelé, les fans attendaient avec impatience de voir Gomez concocter de nouveaux plats. Cependant, le réseau n’a rien révélé sur le tournage et la production jusqu’à présent.

Si vous regardez la chronologie, la deuxième saison de cette émission s’est terminée en février de l’année dernière, tandis que la troisième saison a été créée quelques mois plus tard en octobre, huit mois, pour être précis. Cela dit, l’écart entre la première et la deuxième saison n’était que de cinq mois. Compte tenu de cette chronologie, les fans pensent que la date de la première de la quatrième saison est proche. Nous ne serions pas trop surpris de voir une bande-annonce de la saison à venir tomber à tout moment maintenant.

Étant donné que chaque saison comportait dix épisodes, il est probable que la quatrième saison comportera également le même nombre d’épisodes, ce qui signifie que nous verrons beaucoup plus de chefs guider Gomez à travers des aventures culinaires.