Sega confirme Sonic Prime comme émission Netflix à venir pour 2022 alors que la tendance continue de se développer

Les jeux vidéo, si vous n’en avez pas entendu parler, rapportent énormément d’argent aux entreprises; tout sauf Amazon, mais ce n’est pas la question.

L’industrie du jeu est maintenant plus grande que la musique et Hollywood combinés, et cela ne changera probablement pas radicalement alors que nous continuons à faire face à une pandémie qui a longtemps dépassé son accueil.

Avec The Witcher’s l’arrivée à Netflix rencontrée avec une fanfare fantastique de la part des critiques et des fans (bien qu’avec des horaires et un rythme étranges qui confondent des études encore plus expérimentées de la série polonaise qui a été adaptée), nous envisageons de transférer de plus en plus de jeux vidéo dans d’autres médias.

Espérons que cette nouvelle tendance pourra se concrétiser sans le traditionnel passage du flambeau à Uwe Boll, le réalisateur notoire qui a entraîné plusieurs jeux vidéo dans de malheureuses ébats cinématographiques de dialogues bizarres et de chorégraphies extravagantes mettant en vedette Bloodrayne, Postal, Far Cry, Maison des morts, et une douzaine d’autres qui sont assurément plus intéressants à lire que de souffrir réellement, à moins que vous ne vous trouviez du côté le plus intéressant du sadomasochisme.

Maintenant, Sega a finalement confirmé une rumeur de longue date selon laquelle ils entrent dans Netflix avec le flou bleu préféré de tout le monde, Sonic l’hérisson.

Appelé Sonic Prime, la rumeur originale venait de 4Chan et elle s’est avérée valable. Netflix lui-même a accidentellement divulgué l’arrivée de la série animée en décembre 2020, mais le tweet a été supprimé peu de temps après sa publication.

Oui c’est vrai! Sonic the Hedgehog, l’icône légendaire du jeu vidéo de SEGA, jouera dans une nouvelle série animée en 3D de @SEGA, @WildBrainStudio et @ManOfActionEnt première sur Netflix en 2022. pic.twitter.com/ydJto8c8i8 – NX (@NXOnNetflix) 1 février 2021

De toute évidence, ce n’est pas la première fois que la franchise Sonic entre dans divers supports en dehors des jeux vidéo – le récent Sonique le film a bien fonctionné après avoir heureusement repensé le flou bleu, et Sonique les dessins animés sont un incontournable depuis les années 90 avec des doublages kitsch et des intrigues qui font l’original GI Joes les dessins animés semblent avoir des arcs de personnages convaincants.

Pourtant, Sonic est facilement reconnaissable et n’a pas été traîné dans la boue, du point de vue vidéo, dans la même mesure que, par exemple, le Super mario Bros – Sega a maintenu la franchise Sonic à un niveau décevant avec les jeux vidéo, heureusement.

Nous envisageons donc maintenant 2022 pour une arrivée Netflix du flou bleu, en supposant que les problèmes supplémentaires que les pandémies ont tendance à apporter sont facilement contournés par les studios derrière la série animée.

On s’attend à ce que Sonic reprenne des aspects spécifiques du film récemment sorti, avec la refonte de Sonic lui-même vers Ben Shwartz, mais cela n’a pas été confirmé. Tout ce que nous avons actuellement, c’est le titre et une date approximative à laquelle nous devrions nous attendre à ce que le hérisson lui-même arrive.