Secret Invasion : serait sur le point de commencer le tournage en Angleterre et en Ecosse

FOTGA Ulanzi U-Rig Pro 3 Chaussure De Poche Smartphone Video Rig Film Vlogging Support D'enregistrement Stabilisateur pour iPhone Samsung

Caractéristiques: Le viseur suivi de mise au point peut vous laisser pousses précisément, se concentrer précisément et fonctionner sans heurts dans le tournage du film. Cela a amélioré Follow Focus intégré avec A / B durs arrêts qui ont facilement commencer / configurations d'extrémité pour rayonnage reproductible rapide entre deux points, et de faire des lentilles de focalisation qui ont arrête pas de disque beaucoup plus facile. Version à dégagement rapide, facilement attacher et détacher. Cette FOTGA DP500IIS suivez accent est mis à jour en fonction de la version de DP500II follow focus précédent. Il est composé d'une boîte de vitesses humide. Il ya un bouton inconvénient peut ajuster la tension de de la boîte de vitesses pour atteindre 2 niveau dampen. Entraînement de transmission peut être monté de chaque côté. Échelle marque le cadre de cette mise au point de suivi peut être tourné, vous pouvez ajuster la graduation vers le point où la vue peut atteindre. Compatible avec le