Sebastian Stan continuera à jouer à Bucky Barnes tant que Marvel continuera d’appeler

Sebastian Professional The Groom Huile Sublimatrice Cheveux et Barbe 30ml

Sebastian Professional The Groom Huile Sublimatrice Cheveux et Barbe 30ml a été conçue pour sublimer les cheveux ainsi que la barbe. Elle permet d'apporter de la douceur, de la définition et de la brillance. Sa formule à base d'huile de pépin de raisin, de jojoba, d'amande et d'argan, cette huile vous offrira une définition et une brillance maîtrisées. Son parfum de bergamote et de poivre rose laissera une sensation de fraîcheur sur le cuir chevelu et dans la barbe.