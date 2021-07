Sebastian Stan avait espéré retrouver Chadwick Boseman dans Black Panther 2

En tant qu’acteur qui avait le lien le plus profond avec Panthère noireT’Challa, il n’est pas surprenant que Sebastian Stan ait espéré apparaître aux côtés de feu Chadwick Boseman dans la suite à venir, ainsi que d’autres films Marvel possibles. S’adressant à Vanity Fair, Stan a expliqué comment être l’un des premiers héros Marvel à apparaître avec Boseman’s Panthère noire signifiait qu’il y avait un lien qu’il aurait aimé continuer si les circonstances l’avaient permis.

« Avec lui [Chadwick Boseman], j’ai toujours été très amoureux parce que je me souviens de ça Guerre civile film que nous avons rencontré et il était venu et il était nouveau et c’est en quelque sorte l’introduction de son personnage. Et je me suis dit : « Oh mon Dieu, ce gars va épater tout le monde », tu vois ce que je veux dire ? Il y avait un tel engagement et un tel dévouement dans tout ce qu’il faisait », a déclaré Stan dans l’interview. « C’était tellement fou. Et nous avons eu beaucoup de ces séquences de combat et je me souviens avoir été terrifié à l’idée d’entrer dans ces scènes avec lui. Et nous y sommes allés. Nous y sommes vraiment allés. Parce que je me disais: » D’accord, il est Je dois vraiment me montrer. Je dois me tenir droit. Je dois me montrer », et ensuite, nous faisions simplement ces petits coups de poing, comme : « Cool, nous allons bien. » »

Sébastien Stan a poursuivi, se souvenant: « Puis après avoir tourné, j’ai passé un peu de temps, un peu, quand nous nous taquinions lors de ces tournées de presse et nous riions. C’était vraiment cool. Et j’ai juste, dans ma tête, je ‘ J’ai toujours espéré qu’il y en aurait plus. Donc, c’est juste fou de même penser à l’idée d’être dans n’importe quel monde sans lui là-bas. Je ne peux même pas l’imaginer vraiment dans mon esprit. Mais évidemment, j’ai toujours senti comme, dans ma petite scène à la fin de Panthère noire, j’ai toujours dit : ‘Ah, je fais partie de la guerre. Je fais partie de ce film. Je me sentais si bien, cette petite scène. »

Stan est apparu avec la star dans Guerre civile, Panthère noire, Avengers : guerre à l’infini, et Avengers : Fin de partie. Bien que le personnage de Boseman n’ait pas été impliqué directement, le lien avec Panthère noire était également apparent dans Le faucon et le soldat de l’hiver, avec la Wakandan, Dora Milaje, faisant une apparition. Il est facile de comprendre comment Stan aurait pu s’attendre à ce que la connexion se poursuive à l’avenir.

Chadwick Boseman est décédé en août de l’année dernière à la suite d’un combat contre le cancer du côlon, qu’il menait en privé depuis 2016. Il n’avait que 43 ans et sa perte a été ressentie non seulement dans l’univers Marvel, mais dans toute l’industrie du divertissement. Considéré comme potentiellement l’une des plus grandes stars du futur, la perte de Boseman pour l’industrie a été soulignée par ses nominations de meilleur acteur aux Oscars et aux Golden Globe Awards. Avec ses quatre nominations aux 27e Screen Actors Guild Awards, le plus jamais pour un acteur lors de la même cérémonie, dont il a remporté l’acteur masculin dans un rôle principal.

Panthère noire : Wakanda pour toujours devrait arriver dans les cinémas le 8 juillet 2022, tandis que la série Disney + Royaume de Wakanda a été annoncée, mais aucune date de sortie n’a été fixée pour le moment.

Sujets : Black Panther 2