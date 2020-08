Search Party Saison 4 – Excité de voir ce que Dory et Shawkat vont faire?

Les deux premières saisons de la série ont fonctionné autour d’une histoire incomparable. La saison 1 était un puzzle comique qui se terminait avec un cadavre, la saison 2 s’est transformée en un refroidisseur de colonne vertébrale d’anticipation faiblement divertissant, alors que les quatre transpiraient sur la probabilité que la réalité se révèle.

La saison 3 a fonctionné autour des préliminaires de Dory et Drew pour l’homicide, une courbe d’histoire naturelle et durable qui prend en compte deux augmentations exceptionnelles du casting de l’arrangement. L’incomparable Michaela Watkins, qui peut inclure d’épaisses couches de fond de personnage avec chaque marmonné de côté, obtient un tour d’étoile en enquêteur du gouvernement méprisant. Shalita Grant, en tant que conseillère juridique de Dory, prend un personnage dès le départ, les dangers semblant être une blague unique et superficielle du millénaire et lui apporte une profondeur et des connaissances amusantes.

Cela ne veut pas dire que le plâtre de la tête refroidit leurs talons. Portia de Hagner a l’opportunité de faire une touche d’âme, Elliott d’Early est acquis bas – une façon qu’il mérite depuis un certain temps, et Drew de Reynolds a commencé à développer une épine dorsale simple.

En tout cas, c’est Shawkat, comme Dory autrefois agréable, qui a le plus à faire. Les occasions des deux saisons précédentes l’ont changée. Elle s’est développée de plus en plus ancrée, progressivement décisive, de plus en plus sûre, progressivement malveillante.

Search Party Saison 4 Date de sortie

Heureusement, nous savons que HBO Max accueille une Search Party renouvelée pour une autre saison, la terrible nouvelle est qu’il est encore confus quand exactement cela sera diffusé.

La saison 4 a été tournée entre décembre 2019 et février 2020, ce qui signifie que l’émission pourrait revenir rapidement à l’antenne, en particulier en contraste avec le retard de plusieurs années entre la saison 2 et la saison 3.

Selon les projections à partir de maintenant, l’équipe de recherche revient en juin 2021.

Rechercher les membres du casting de la saison 4

Les membres du casting de la suite de Spine Chiller sont Meredith Hagner, Alia Shawkat, John Early, Brandon Micheal Hall et John Reynolds.

Rechercher Party Saison 4 The Plot

Dory de Shawkat est au centre de la tenue acclamée de Search Party, et à mesure que la série est devenue plus sombre et plus profonde, elle est devenue encore plus véritablement complexe. De temps en temps, elle évite d’être une sorte de merde, ce que les auteurs reconnaissent, mais déclarent qu’ils ne craignent pas que les observateurs ne s’interfacent avec elle.

Alors que la saison 4 accroît les enjeux, espérons voir Dory se décider progressivement à des choix critiques et Shawkat lui donner toute sa gamme émotionnelle.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂