Sean Lock donne une réponse hilarante à ce qu’il aimerait que sa nécrologie dise

Synology Disk Station DS220+ - serveur NAS

Les performances liées à l'indexation de photos et à d'autres opérations qui consomment des ressources informatiques, ainsi qu'au temps de réponse des bases de données sont améliorées de 15 % en moyenneAccédez à vos données, partagez-les et synchronisez-les facilement sur différents systèmes d'exploitation et périphériquesProtégez vos données importantes et réduisez le temps de récupération (RTO) grâce à Snapshot ReplicationOrganisez et diffusez vos collections de musique, de vidéos et de photos sur tous vos périphériquesAccédez librement à des fichiers lors de vos déplacements et sauvegardez les photos de votre périphérique mobile grâce aux applications iOS et Android Synology DiskStation DS220+ est une solution de stockage réseau compacte qui simplifie la gestion de vos données et de vos contenus multimédias.

Elle facilite le partage de données, la diffusion vidéo et l'indexation de photos et offre des solutions complètes de protection et de récupération des données. - Offre exclusivement réservée aux professionnels