Seagate FireCuda 530 est le premier SSD tiers compatible avec PS5

Avant le lancement de la PlayStation 5, l’architecte système Mark Cerny a déclaré qu’il faudrait un peu de temps avant que les fabricants de matériel tiers produisent des SSD compatibles avec la console, telle est la vitesse de son lecteur interne. Maintenant, cependant, il semble que certaines entreprises rattrapent leur retard. Le dernier SSD de Seagate, la série FireCuda 530, est le premier à être officiellement compatible avec la PS5.

La console de génération actuelle de Sony permet aux utilisateurs de mettre à niveau la capacité de stockage interne du système, mais nous attendons que le marché des SSD corresponde aux capacités du SSD interne. Seagate assure que la FireCuda 530 répond à « toutes les exigences PS5 ». Disponible en quatre tailles de stockage – 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To – vous pourrez enfin installer plus d’espace de stockage pour vos jeux PS5. Cependant, comme prévu, ce ne sera pas bon marché.

Le coût le plus bas est de 149,99 € pour la version 500 Go. Pour 1 To, vous cherchez à 254,99 €, et 2 To vous coûtera 514,99 €. Si vous voulez 4 To, vous devrez débourser 999,99 €. Aie.

En parlant de SSD, Sony a confirmé que les utilisateurs inscrits au programme bêta du micrologiciel PS5 pourront accéder et utiliser l’emplacement SSD de la console, ce qui signifie que nous pourrons enfin tous mettre à niveau le stockage dans un proche avenir.