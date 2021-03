Se préparer pour Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, Andy Serkis marcherait à quatre pattes pendant des heures

La trilogie Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson est généralement reconnue comme l’une des plus grandes adaptations cinématographiques de tous les temps. Dans une mer d’acteurs talentueux et des choix de casting parfaits, Andy Serkis dans le rôle de Gollum / Smeagol a immédiatement été un succès. Dans une récente interview avec The Guardian, Serkis a expliqué comment il se promenait à quatre pattes même lorsque les caméras ne tournaient pas pour habiter l’espace mental de son personnage.

« J’avais l’habitude de marcher à quatre pattes sur le plateau pendant le tournage le Seigneur des Anneaux. J’ai passé beaucoup de temps à me préparer à ça [as Gollum]; Je partais me promener à quatre pattes pendant des heures. J’étais parfois en contact avec d’autres personnes, alors je devais juste faire semblant de chercher quelque chose. Il est juste de dire que c’est une jolie méthode. «

Dans les romans sur lesquels les films étaient basés, Gollum était un ancien Hobbit qui était tombé par hasard sur l’Anneau du Pouvoir et était complètement corrompu par sa magie, se transformant en une épave misérable et ressemblant à un animal de son ancien moi obsédé par l’arrachage de l’anneau de retour de Sam et Frodon.

Dans une histoire remplie de créatures sauvages et fantastiques, Gollum était le plus étrange de tous, un être considéré comme étrange et tordu même par les autres personnages. Un personnage aussi remarquable avait besoin d’une performance vraiment remarquable, et Andy Serkis était heureux d’obliger.

Bien que l’apparence de Gollum ait été entièrement numérisée, chacun de ses mouvements a été informé par le jeu de Serkis via la capture de mouvement. La technologie en était encore à ses balbutiements à l’époque, et Serkis en tant que Gollum est largement reconnu pour avoir introduit la technologie de capture de mouvement dans le courant dominant de la réalisation cinématographique. Selon Serkis, c’était une bonne chose que l’attention qu’il ait reçue pour son rôle dans Le Seigneur des Anneaux est arrivé relativement tard dans sa carrière.

«Je ne pense pas que j’aurais pu gérer le genre de célébrité que le Seigneur des Anneaux a suscité si j’avais été plus jeune. J’avais la trentaine quand il a explosé. Je suis reconnaissant que ce soit arrivé quand ça s’est produit. C’était extraordinaire. tant de choses sont sorties de cette expérience et que cela me plaise ou non, ce rôle m’accompagne au quotidien. Il ne disparaîtra jamais. «

Après avoir joué le rôle de Gollum, Serkis a longtemps été considéré comme le visage de la capture de mouvement à Hollywood, décrochant des rôles aussi remarquables que King Kong dans l’adaptation de Peter Jackson de l’histoire du singe géant et le rôle principal de César le chimpanzé. dans La planète des singes trilogie.

Avec la nouvelle qu’Amazon Studios redémarre Le Seigneur des Anneaux en tant que série télévisée illustrant les premières années de l’ascension de Sauron et de la forge du One Ring, certains fans se demandent s’ils verront Gollum de Serkis apparaître dans l’émission. à un moment donné. Même si cela ne finit pas par se produire, l’héritage de l’acteur en relation avec cette franchise particulière reste sécurisé sur la seule base de la trilogie originale de Jackson.

