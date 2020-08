Se battre au-dessus des nuages: ceux qui ont refusé de masquer les émeutes en vol

Plusieurs passagers luttent contre l’un de leurs compagnons de voyage et le maintiennent au sol – au-dessus des nuages ​​et probablement sur les instructions du pilote. Le détenu et son compagnon sont ivres, se mobilisent contre les passagers – et refusent de porter des masques.

Deux refusants de masques se sont révoltés sur un vol de KLM d’Amsterdam à Ibiza et ont été arrêtés par les forces de sécurité espagnoles après leur atterrissage. Vendredi, les deux hommes ont refusé de porter des masques sur le vol et ont agressé verbalement et physiquement d’autres passagers, a déclaré un porte-parole de KLM de l’agence de presse néerlandaise ANP.

Les deux hommes étaient ivres et contrôlés par les instructions du pilote. Les passagers auraient aidé. KLM a ainsi confirmé un rapport de l’émetteur AT5, qui montrait une séquence vidéo avec une bagarre sauvage à bord de l’avion. L’un des deux émeutiers peut être vu avec son torse nu dans l’avion, il est frappé au visage par un autre passager et peu de temps après, les compagnons de voyage le pressent sur le sol dans l’allée centrale.

Le commandant de bord a pris la décision de poursuivre le vol vers la destination car le vol était déjà loin de son point de départ, a déclaré un porte-parole de la compagnie aérienne au NL Times. Comme KLM l’a dit à l’émetteur AT5, la sécurité à bord n’était pas en danger. Personne n’a été gravement blessé.