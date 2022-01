Scream est sur le point de détrôner Spider-Man: No Way Home au box-office

Bien que la dernière victoire de MCU, Spider-Man : Pas de retour à la maison, a régné sur le box-office pendant un certain temps maintenant, la couronne est maintenant tombée sur le redémarrage de Paramount et Spyglass de la franchise emblématique de slasher Pousser un cri, prouvant une fois de plus que la nostalgie peut assurer une victoire au box-office. Alors que les sorties en salles continuent de se débattre au milieu de la pandémie ravivée et de la montée en puissance de la variante Omicron, Pousser un cri est devenu le meilleur revenu du box-office ce week-end. Le redémarrage emblématique du slasher a rapporté 30,6 millions de dollars au cours du week-end, tandis que Spider-Man : Pas de retour à la maison gagné 26 millions de dollars.

Pousser un cri est une « requelle » autoproclamée qui est à la fois le cinquième film de la franchise et un redémarrage introduisant une nouvelle distribution plus jeune. Le film a dépassé toutes les autres sorties au cours du week-end de vacances de Martin Luther King Jr.. Paramount prévoit qu’il totalisera 35 millions de dollars, y compris les recettes de lundi. Il devrait générer d’énormes bénéfices, car le film a coûté environ 24 millions de dollars à réaliser, mais a rapporté 18 millions de dollars supplémentaires sur 50 marchés internationaux.

L'une des principales raisons du succès retentissant de Pousser un cri est peut-être le facteur de nostalgie, qui a également conduit le troisième film du MCU Homme araignée franchise vers sa victoire. Les fans ont perdu la tête après avoir vu Andrew Garfield et l'OG Spidey Tobey Maguire partager l'écran avec l'adorable nouvelle génération Spider-Man Tom Holland. De la même manière, Pousser un cri a été l'une des franchises emblématiques du monde du slasher-horror et constitue une étape importante dans le monde de la culture pop.







Une autre raison pour laquelle il a si bien fonctionné est qu'il s'agit du premier retour de Pousser un cri au grand écran en une décennie, la dernière sortie de la série étant celle de Cri 4 en 2011. Si les projections de Paramount pour le film s'avèrent vraies, Pousser un cri se comparerait favorablement à d'autres suites d'horreur récentes au box-office national, y compris les débuts de 49,4 millions de dollars pour Universal's Halloween tue et l'ouverture de 47,5 millions de dollars pour Paramount's Un endroit calme, partie II. Les bénéfices ont également marqué une amélioration pour la franchise, car Cri 4 ouvert à 19,3 millions de dollars plus doux, pour finalement atterrir à un brut final de 38,2 millions de dollars.

Toutes nos mesures traditionnelles indiquaient une ouverture solide, mais comme je n’arrêtais pas de dire aux gens : nous sommes toujours dans cette situation [the pandemic] et il est très difficile de déterminer ce qui va réellement se passer… Maintenant, nous sommes ouverts, les gens ont vu le film et nous sommes partis. Espérons que cela devienne un autre élément de base pour reconstruire l’entreprise et la ramener à un semblant de normalité.

Cependant, bien que détrôné, Spider-Man : Pas de retour à la maison continue de grimper dans le livre des records.





