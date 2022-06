Scream 6 ajoute Avatar et les acteurs de She-Hulk à sa distribution grandissante

2022 Pousser un cri était un retour en forme pour la série slasher imbibée de sang, rendant hommage aux acteurs hérités de la franchise tout en faisant de nouveaux ajouts passionnants pour assurer un avenir radieux. Bien qu’il ait été libéré à la mi-janvier, Pousser un cri a pu gagner près de 140 millions de dollars dans le monde, une amélioration significative par rapport à la performance de Cri 4 (95 M€). Paramount a rapidement donné le feu vert à un suivi, qui devrait être publié le 31 mars 2023. Les annonces de casting ont lentement mais sûrement été diffusées au cours des derniers mois, et Deadline rapporte quatre nouveaux ajouts qui rejoindront le Pousser un cri la franchise.

Jack Champion, Josh Segarra, Liana Liberato et Devyn Nekoda feraient tous partie du sixième Pousser un cri film, dont la production devrait commencer cet été. Le quatuor rejoint les acteurs de retour du cinquième volet Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jasmin Savoy Brown et Mason Gooding, et le casting comprendra également Hayden Panettiere la reprenant. Cri 4 rôle de Kirby Reed. Courteney Cox a récemment confirmé qu’elle serait de retour pour Cri 6mais elle sera la seule représentante de l’original Pousser un cri film. Dewey de David Arquette a été tué en Pousser un criet Neve Campbell ne reviendra pas en tant que Sidney Prescott suite à un différend contractuel.

En regardant les nouveaux ajouts, Segarra est peut-être le plus connu des quatre en raison de son rôle méchant dans la saison cinq de The CW. Flèchemais d’autres apparitions à la télévision incluent PD de Chicago, Orange est le nouveau noiret FBI. Segarra rejoindra le MCU plus tard cet été en She-Hulk : avocate, cependant, aucun détail n’est connu sur le personnage qu’il joue. Après avoir fait de petites apparitions dans une poignée de films et séries différents, Champion se rendra à Pandora en décembre dans le cadre de Avatar : la voie de l’eau pour son plus grand rôle à ce jour. Liberato a fait partie d’ABC Un million de petites choses et Hulu’s Léger comme une plumetandis que Nekoda peut être vu plus récemment dans Sneakerella sur Disney+. Rejoindre le Pousser un cri La franchise est une énorme opportunité pour les quatre acteurs, et le film a la chance de lancer chacun vers des choses plus grandes et meilleures.





Cri 6 Présentera un tueur de Ghostface plus brutal

Studios Paramount Pictures

Les détails de l’intrigue ne sont pas largement connus pour Cri 6mais il a été révélé que les quatre survivants de 2022 Pousser un cri quittera Woodsboro pour un nouveau départ à New York. De toute évidence, ce nouveau départ ne sera pas très agréable car un nouveau tueur Ghostface fera son apparition pour terroriser les adolescents et tout le monde autour d’eux. Jenna Ortega a déclaré dans une récente interview que Cri 6 deviendra « de plus en plus sanglant » et que la dernière itération de Ghostface est « la version la plus agressive et la plus violente » qui ait jamais existé. En plus d’un changement de décor, cela ressemble à Pousser un cri se dirigera dans une direction beaucoup plus brutale alors que la franchise continue de se réinventer pour les fans d’horreur modernes.





Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett de Radio Silence seront de retour pour diriger le nouvel épisode, dont le scénario est écrit par Gary Busick et James Vanderbilt. Avoir la même équipe créative depuis le redémarrage en douceur largement apprécié du Pousser un cri franchise est certainement de bon augure pour la qualité de Cri 6.