« Scream 5 »: la production a gardé sa fin cachée avec de faux scripts

Si quelque chose nous a permis de comprendre des films comme « Avengers: Endgame », c’est l’importance de prendre des mesures pour que les membres de la distribution évitent de révéler des détails importants avant la première du film, voyant la nécessité de donner de faux scripts à plusieurs membres de la distribution. pour éviter d’éventuelles fuites accidentelles.

« Scream », le cinquième opus de la saga réalisé à l’origine par Wes Craven et dont le tournage vient de s’achever récemment, aurait contraint ses cinéastes à prendre des mesures similaires, selon son producteur William Sherak.

Ce film, qui a été confirmé comme étant une suite et non un redémarrage comme on le pensait à l’origine, sera le premier à être réalisé après la mort de Craven en 2015, comportera à nouveau la participation de Neve Campbell, David Arquette Oui Courteney cox, membres de la franchise dès sa première livraison, ainsi que Marley Shelton, qui est apparu dans la quatrième tranche.

« Je pense qu’il y a deux choses à retenir pour nous », commentait-il. Sherak à CinemaBlend. «Premièrement, il existe plusieurs versions du script et la plupart des acteurs ne savent pas s’ils ont la bonne version ou non. Nous avons donc joué à ce jeu avec eux. «

Et ce qui est drôle à propos d’un film «Scream», c’est que tout le monde est coupable jusqu’à preuve du contraire, et non l’inverse. Le but est donc de continuer le plus possible et de s’amuser avec.