« Scream 5 » a des fins alternatives pour éviter les fuites

Sous le titre officiel de «Scream», la saga slasher créée par Wes Craven et Kevin Williamson reviendra en salles avec un cinquième opus réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillet, qui en 2019 a surpris les fans du genre avec la comédie d’horreur » Prêt ou pas. »

Además de contar con las participaciones de Jack Quaid, Melissa Barrera, Jenna Ortega y Dylan Minnette, los fans de la saga han expresado su emoción tras el anunciado regreso de Neve Campbell, David Arquette y Courteney Cox, quienes han liderado las cuatro entregas anteriores de l’histoire.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Idris Elba répond aux rumeurs qui le marquent comme le nouveau James Bond

Selon le portail d’horreur Bloody Disgusting, qui a reçu la confirmation des réalisateurs, il existe plusieurs versions de « Scream 5 ». Non seulement il y aurait plusieurs scripts alternatifs, mais aussi certaines de ces séquences supplémentaires auraient été filmées en cas de fuites et ainsi les fans ne souffriront pas de spoilers avant sa première.

La franchise a une histoire de problèmes liés à son intrigue. En 1998, un brouillon du script de « Scream 2 » avait été divulgué, conduisant à un grand nombre de réécritures. À l’origine, Sydney (le personnage de Campbell dans la série) serait la cible d’attaques de la part de ses camarades, ainsi que de quelques méchants supplémentaires.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Fast 9 »: le directeur a eu une consultation scientifique pour la « voiture spatiale »

Cela conduirait Wes Craven et son équipe de développement à prendre des mesures de sécurité plus importantes pour empêcher que l’identité de Ghostface dans la version finale du film ne soit révélée au public avant sa sortie. De plus, cela a considérablement affecté le rythme du tournage, car de nombreux changements ont été portés à la connaissance des acteurs le jour même du début du tournage.

Bettinelli-Olpin et Giller ont gardé un secret extrême sur l’histoire qu’ils présenteront dans ce nouvel opus, qui sera une continuation directe de la saga Craven et non un redémarrage comme on le pensait à l’origine. « Scream » sortira en salles le 14 janvier 2022.