Scottie Pippen a affronté Michael Jordan lors de la dernière danse

Le mot était que Scottie Pippen n’était pas satisfait du premier documentaire sur les Chicago Bulls de COVID La dernière dance, qui était du point de vue de Michael Jordan.

Scottie Pippen, qui a joué Robin au Batman du GOAT, n’a pas toujours été dépeint sous le meilleur jour.

Selon Pippen, il a confronté Jordan à propos du documentaire, et MJ était d’accord avec les critiques de Pip.

«Je ne pense pas que c’était aussi précis pour définir vraiment ce qui a été accompli à l’une des plus grandes époques du basket-ball, mais aussi par deux des plus grands joueurs – et on pourrait même mettre cela de côté et dire la plus grande équipe de tous. temps », a déclaré Pippen au Guardian. «Je ne pensais pas que ces choses ressortaient du documentaire. Je pensais qu’il s’agissait plus de Michael essayant de s’élever et d’être glorifié. Je pense que cela s’est aussi retourné dans une certaine mesure en ce sens que les gens ont eu la chance de voir quel genre de personnalité Michael avait. … Je lui ai dit que je n’étais pas trop content. Il l’a accepté. Il a dit: «Hé, tu as raison». C’était à peu près tout.