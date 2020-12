Scottie Pippen a affronté Michael Jordan à propos de « The Last Dance »

Pendant les premiers stades de la pandémie, « The Last Dance » est immédiatement devenu un énorme succès parmi les amateurs de sport, car ils ont pu voir un documentaire en profondeur qui jette un éclairage sur la carrière de Michael Jordan avec les Chicago Bulls. Alors que le documentaire était très divertissant, certaines personnes avaient l’impression que Jordan jetait ses coéquipiers sous le bus et qu’il essayait de se faire le plus beau possible. À la suite de la série en 10 parties, il y avait des rumeurs selon lesquelles d’anciens coéquipiers comme Scottie Pippen étaient «livides» par leur portrait.

Dans une nouvelle interview avec The Guardian, Pippen a parlé de « The Last Dance » et de ce qu’il ressentait à propos de tout cela. Pippen a noté qu’il avait confronté Jordan à propos du documentaire et avait exprimé son mécontentement. La légende des Bulls a également affirmé que le documentaire s’était retourné contre Jordan car il le faisait ressembler à un tyran.

«Je ne pense pas que c’était aussi précis en termes de définition de ce qui a été accompli à l’une des plus grandes époques du basket-ball, mais aussi par deux des plus grands joueurs – et on pourrait même mettre cela de côté et dire la plus grande équipe de tous. temps », a déclaré Pippen. «Je ne pensais pas que ces choses ressortaient du documentaire. Je pensais qu’il s’agissait plus de Michael essayant de s’élever et d’être glorifié. Je pense que cela s’est aussi retourné dans une certaine mesure en ce sens que les gens ont eu la chance de voir quel genre de personnalité Michael avait. […] «Je lui ai dit que je n’étais pas trop content. Il l’a accepté. Il a dit: «Hé, tu as raison». C’était à peu près tout.

Pippen est un des 50 meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA et en tant que bras droit de Jordan, il n’a pas été respecté au fil des ans. De toute évidence, il a estimé que « The Last Dance » était encore plus irrespectueux sur son nom, et il devait y mettre fin. Espérons que le documentaire n’a pas trop nui à leur relation.

