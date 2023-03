Scott Pilgrim Netflix Anime Series ramène toute la distribution originale

Le Netflix série animée basée sur Scott Pèlerin romans graphiques a recruté l’ensemble du casting principal de l’adaptation en direct de 2010, Scott Pilgrim vs le monde. Le casting, dirigé par Michael Cera dans la comédie d’action réalisée par Edgar Wright, apportera une fois de plus la saga de Scott Pèlerin à la vie, avec la série prête à être co-écrite et produite par l’écrivain et créateur Scott Pilgrim Bryan Lee O’Malley aux côtés de BenDavid Grabinski (As-tu peur du noir?).





Ainsi, le Scott Pèlerin La série animée mettra en vedette les voix de Michael Cera dans Scott Pilgrim, Mary Elizabeth Winstead dans Ramona Flowers, Satya Bhabha dans Matthew Patel, Kieran Culkin dans Wallace Wells, Chris Evans dans Lucas Lee, Anna Kendrick dans Stacey Pilgrim, Brie Larson dans Envy Adams, Alison Pill dans Kim Pine, Aubrey Plaza dans Julie Powers, Brandon Routh dans Todd Ingram, Jason Schwartzman dans Gideon Graves, Johnny Simmons dans Young Neil, Mark Webber dans Stephen Stills, Mae Whitman dans Roxie et Ellen Wong dans Knives Chau, avec d’autres les membres de la distribution devraient être annoncés prochainement.

« On reforme le groupe ! » ont déclaré O’Malley et Grabinski, qui agiront également en tant que showrunners sur Scott Pilgrim, dit du casting. «Cera et Winstead, Bhabha, Culkin, Evans, Kendrick, Larson, Pill, Plaza, Routh, Schwartzman, Simmons, Webber, Whitman et Wong. Un casting stellaire, parfaitement monté par Edgar Wright. Et, avec Science SARU à la tête de l’animation phénoménale, nous ne pouvions pas rêver d’une meilleure équipe pour cette aventure. Nous avons hâte que les fans et les nouveaux venus voient ce que nous et nos partenaires de Science SARU avons préparé. Ça va être une course folle.





La série animée Scott Pilgrim adaptera les romans graphiques

Sorti à l’origine entre 2004 et 2010, le Scott Pèlerin La série suit le personnage principal, un fainéant et musicien à temps partiel qui vit à Toronto, en Ontario. Il tombe amoureux de la livreuse américaine Ramona Flowers, mais doit vaincre ses sept ex diaboliques pour sortir avec elle en paix.

« L’une des réalisations les plus fières et les plus agréables de ma carrière a été d’assembler et de travailler avec le casting de dynamite de » Scott Pilgrim « » Scott Pilgrim vs le monde le réalisateur Edgar Wright, qui est à bord de l’anime en tant que producteur exécutif, a déclaré à propos du projet. « Depuis la sortie du film en 2010, nous avons fait des questions-réponses, des souvenirs et des lectures caritatives, mais il n’y a jamais eu l’occasion de réunir toute la bande sur un projet réel. Jusqu’à présent… Le créateur original Bryan Lee O’Malley, ainsi que l’écrivain BenDavid Grabinski ont évoqué une série animée de « Scott Pilgrim » qui ne se contente pas d’élargir l’univers, mais aussi… eh bien, regardez-la. Je suis plus qu’heureux d’annoncer que j’ai aidé à convaincre l’ensemble de la distribution originale d’exprimer leurs personnages dans cette nouvelle aventure épique. Vous allez vous régaler.

L’animation pour le Scott Pèlerin l’anime sera fourni par Science SARU (Star Wars : Visions) et sera réalisé par Abel Gongora. « C’est officiel : nous sommes obsédés par ‘Scott Pilgrim !’ dit Choï. « Cette série a été une course folle, pleine d’expériences nouvelles et passionnantes pour tout le monde à Science SARU. Travailler avec des artistes et des animateurs aussi incroyables sous la direction visionnaire du réalisateur Abel Gongora a été un rêve absolu devenu réalité. Notre équipe est ravie de donner vie au monde « Scott Pilgrim ». Nous pouvons à peine contenir notre excitation – ça va être épique !