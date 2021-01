Scott Pilgrim For Switch devient une course limitée "Le plus grand" Libération physique jamais

Asymmetric Mouthpiece The LEAD 342M - for Trumpet

Asymmetric Mouthpiece The LEAD 342M - for Trumpet, Embouchure de trompette, Pour les joueurs puissants qui travaillent avec beaucoup de souffle, Identique au modèle Lead-342, mais avec une section cylindrique plus courte (0,100"") sous le grain et une queue légèrement plus grande, Finition: Argenté, Pochette