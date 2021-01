Scott Pilgrim Creator parle de Cut DLC pour le jeu, y compris Playable Envy

Scott Pilgrim contre le monde: le jeu est sorti aujourd’hui, près de dix ans après sa sortie initiale. Les fans sont devenus fous pour ça, avec « Scott Pilgrim » actuellement tendance sur Twitter. Mais le créateur original du roman graphique, Bryan Lee O’Malley, a révélé que le jeu avait à l’origine un DLC spécial prévu, jusqu’à ce qu’il soit coupé.

La réponse à votre question est non. Il n’y a rien de nouveau dans la réédition. ORIGINALEMENT (en 2009) nous avions parlé de faire un DLC montréalais avec clash jouable chez demonhead (envie, Todd, lynette). finalement annulé et jamais réalisé à cause des coupes budgétaires https://t.co/glT9awy9Br– Bryan Lee O’Malley (@bryanleeomalley) 14 janvier 2021

Clash at Demonhead (nommé d’après le jeu NES) est le groupe appartenant à Envy Adams, l’ex de Scott, et Todd Ingram, l’ex végétalien de Ramona, ainsi que le batteur Lynette. Envy et Lynette apparaissent comme des sous-boss dans le jeu, et Todd – le troisième des ex pervers de Ramona que Scott doit battre – est le patron de World 3.

Nous aurions pu avoir des méchants jouables! Nous aurions pu avoir la chance de battre Scott Pilgrim! Et bien.

Envy Adams, au fait, a été joué par Brie Larson dans le film. Vous savez, Brie Larson, fan d’Animal Crossing: New Horizons, qui veut être la star d’un film Animal Crossing? La femme qui prend Super Mario Galaxy trop au sérieux? L’actrice qui veut faire un film Metroid? Nous ne pouvons penser à rien d’autre dans lequel elle a été, mais nous l’aimons.