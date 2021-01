Scott Pilgrim contre. Le monde réédite le 14 janvier

L’un des jeux les plus appréciés autour d’une bande dessinée est sans aucun doute Scott Pilgrim vs le monde. Il a été initialement publié en 2010, mais en 2014, il a été retiré de la liste Xbox Live Arcade et le PlayStation Réseau – probablement en raison de problèmes de licence.

Cela a attristé beaucoup de fans car le jeu avait beaucoup de cœur et l’une des meilleures bandes sonores, écrite et composée par Anamanaguchi. Heureusement, cette période de radiation est sur le point de s’achever.

À compter du 14 janvier, l’édition complète de Scott Pilgrim vs le monde sera remis sur les plates-formes. Ubisoft a fait cette annonce sur son site officiel. La sortie sera disponible sur Xbox One, PS4, PC et Nintendo Switch.

Il est bon de voir ce beat ’em up à défilement latéral en ligne disponible à l’achat après tout ce temps. Des jeux comme celui-ci peuvent facilement passer entre les mailles du filet, et c’est dommage car les fans de jeux rétro méritent de découvrir ces joyaux cachés à un moment donné.

L’édition complète comprend également de nombreuses friandises, telles que tous les DLC originaux. C’est beaucoup de contenu à apprécier dans un seul package.

Si vous êtes nouveau dans cette bande dessinée ou dans le jeu, le principe consiste à vaincre la League of Evil Exes dans le but de gagner le cœur de Ramona Flowers. Scott a un excellent groupe d’amis pour l’aider en cours de route, et c’est là que la fonction coopérative entre en jeu.

Vous traverserez un total de sept niveaux, affrontant des vagues d’ennemis jusqu’à ce que vous arriviez aux combats de boss Ex. En cours de route, vous gagnerez de l’expérience et aurez la chance d’améliorer votre personnage sélectionné de manière unique.

Étant donné que chaque personnage a un style de jeu unique, il existe de nombreuses incitations à changer les choses en fonction de vos préférences de jeu particulières. Vous aurez également la possibilité de collecter des pièces qui peuvent ensuite être dépensées dans les magasins et d’acquérir des points Gut, qui peuvent être utilisés pour faire revivre les joueurs assommés.

Dans l’ensemble, c’est un beat ’em up solide avec beaucoup de cœur et encore une fois, une excellente bande-son qui maintient le tempo fort alors que vous trouvez un moyen de gagner le cœur de Ramona.

Si vous n’avez pas eu la chance d’y jouer avant sa suppression de la liste en 2014, alors l’édition complète est l’introduction parfaite. Son combat simple est étonnamment addictif et nécessite un certain niveau de compétence.