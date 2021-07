Scott Adkins en pourparlers pour rejoindre John Wick 4

John Wick 4 continue d’ajouter des légendes de films d’action à sa liste sans cesse croissante, avec Boyka : Incontesté et Les consommables 2 étoiles Scott Adkins serait en pourparlers pour rejoindre la franchise. Alors que l’acteur n’a pas encore signé pour le rôle, qui est actuellement en cours de négociation, Adkins rejoindrait Donnie Yen, Hiroyuki Sanada, Hiroyuki Sanada, Rina Sawayama et Shamier Anderson, ainsi que Keanu Reeves qui reprendra le rôle titre. pour le quatrième volet de la saga John Wick.

Adkins a longtemps été le secret le moins bien gardé des films d’action, avec le talentueux artiste martial accumulant tout le nombre de corps dans les goûts de Undisputed II : Last Man Standing, Ninja, Universal Soldier : Day of Reckoning, Avengement, Accident Man, et Le collecteur de dettes ainsi que des projets plus traditionnels tels que L’ultimatum de Bourne, X-Men Origins: Wolverine, Assassin américain, Ip Man 4: La Finale, Docteur étrange, et bien d’autres encore. Il n’y a pas encore de mot sur qui Adkins jouerait s’il rejoignait John Wick 4, mais l’idée de voir la célèbre star du cinéma B se faire renverser par l’assassin imparable de Reeves est une perspective presque trop excitante.

Le tournage de la suite du film d’action a récemment commencé, avec Keanu Reeves repéré en Allemagne. Le nouvel ajout Shamier Anderson a également taquiné le début de la production, partageant une image de l’ensemble avec la légende, « Alors ça commence… » Le développement de la quatrième entrée de la franchise à grand succès a officiellement commencé il y a quelque temps, après la sortie de John Wick : Chapitre 3 – Parabellum en 2019. Malheureusement, même John Wick ne peut pas arrêter les retombées des circonstances actuelles, et donc les retards et les retards de production ont miné la production. Heureusement, les choses sont maintenant revenues sur la bonne voie, avec le casting qui s’annonce lentement comme quelque chose de très spécial.

Le dernier public a vu de John Wick, notre tueur à gages préféré a été déclaré excommunié à la suite des violents événements de John Wick : Chapitre 2. Maintenant, avec une grosse prime mise sur sa tête, Wick cherche de l’aide pour se sauver des assassins impitoyables et des chasseurs de primes. Le film se termine lorsque Wick se fait tirer dessus par son ami Winston avant de tomber du toit du Continental. Dans la scène finale, Wick est montré en train de joindre ses forces à celles de Bowery King de Laurence Fishburne, le duo étant déterminé à mener le combat directement à la table haute.

Lawrence Fishburne a récemment taquiné la portée de la suite très attendue en disant: « J’ai lu le script. C’est vraiment, vraiment cool. Autant c’est le même monde que les trois autres films, c’est juste plus profond. C’est beaucoup plus profond en termes de code de l’assassin et la relation qu’il entretient avec un personnage en particulier que, je pense, joue M. Watanabe… en est vraiment le cœur et l’âme. »

John Wick : Chapitre 4 est maintenant prévu pour le 27 mai 2022. Chad Stahelski revient à la tête du projet, en travaillant à partir d’un scénario de Shay Hatten et Michael Finch. Lionsgate a déjà confirmé que non seulement nous aurons une quatrième sortie pour John Wick, mais qu’ils avaient déjà le feu vert John Wick : Chapitre 5 avant même que le quatrième film n’ait eu la chance de commencer la photographie principale.

Quant à Adkins, on peut le voir ensuite aux côtés de Jamie Foxx et Snoop Dogg dans la comédie de vampires de Netflix, Quart de jour. Cela nous vient de Deadline.

Sujets : John Wick 4, John Wick