«  Scott a un problème avec les jeunes filles  »

Wendy Williams s’est bâtie une réputation en exprimant son opinion; cela fait partie de la raison pour laquelle elle a animé son émission-débat, Le spectacle de Wendy Williams, pendant tant d’années. Williams discute souvent de l’actualité des célébrités sans se retenir, et elle avait des mots de choix pour la nouvelle relation de Scott Disick avec la fille adolescente de Lisa Rinna, Amelia Hamlin.

Les mots de Wendy Williams l’ont mise dans l’eau chaude dans le passé

Depuis 2008, Williams donne ses opinions honnêtes sur les potins des célébrités lors de son émission-débat. Les relations, les ruptures et les querelles font tous partie du segment quotidien «Hot Topics» de Williams, qui lance son émission. Cependant, les bonnes intentions de Williams en apportant la nouvelle à ses fans ne résonnent pas toujours bien avec certains.

Williams a été critiqué après avoir déclaré que Rob Kardashian pouvait «faire mieux» que sa prétendue petite amie Tommie Lee en janvier 2020; Lee a appelé Williams et les fans de Lee ont soutenu le Amour et hip hop étoile. Williams avait également des explications à donner lorsqu’elle a déclaré que les hommes gais «ne seront jamais les femmes que nous sommes, aussi gays soient-ils». Elle a fait face à une réaction violente de la part des fans, ce qui l’a forcée à présenter des excuses le lendemain. Les mots durs de Williams lui ont donné du crédit dans le monde des talk-shows, mais elle est certainement allée trop loin. De plus, ses récentes affirmations selon lesquelles Blac Chyna était sans-abri ne se sont pas bien passées non plus.

Williams a critiqué Scott Disick pour avoir fréquenté un autre jeune de 19 ans

Au cours de son émission du 17 novembre, Williams n’a pas retenu ses sentiments à propos de la nouvelle romance de Scott Disick avec la fille de Lisa Rinna, âgée de 19 ans, Amelia Hamlin. Disick et Hamlin ont été vus en train de se mettre à l’aise sur la plage, mais Williams n’était pas heureux de voir l’homme de 37 ans sortir avec un autre adolescent. (Disick était déjà sorti avec Sofia Richie quand elle avait 19 ans.)

«Je soupçonne que Scott a un problème avec les jeunes filles», a déclaré Williams à propos des vidéos de Scott avec son bras autour de Hamlin. «Son esprit est retardé dans sa croissance.» Williams n’est pas un expert médical, il lui est donc difficile de soutenir les affirmations selon lesquelles le cerveau de Disick a été «rabougri». Mais Williams a ensuite ciblé Hamlin, se demandant pourquoi Disick voudrait sortir avec elle. «Maintenant, c’est une belle fille, mais beaucoup de filles ressemblent à ça. Voyez-vous quelque chose de spécial? Le public en direct de Williams comprenait d’où elle venait, mais ils semblaient hésitants à accepter.

Williams a suggéré que Rinna n’était pas une bonne mère

Tout en discutant de la nouvelle relation, Williams a appelé Vraies femmes au foyer de Beverly Hills la star Lisa Rinna, la mère de Hamlin, pour avoir permis à sa fille de sortir avec quelqu’un de près de 20 ans de plus qu’elle lorsqu’elle était adolescente.

« Lisa Rinna, je suis tellement déçu de toi », a déclaré Williams. «Vous êtes d’accord avec ça? Vous êtes d’accord avec votre fille de 19 ans avec un homme de 37 ans? L’animateur de l’émission-débat a poursuivi en disant que Rinna permettait seulement à Hamlin de sortir avec Disick « Parce que nous n’aurions pas connu votre fille. » Williams semble penser que Rinna veut seulement que la relation fasse apparaître le nom de sa fille. On ne sait pas pour le moment si Disick et Hamlin sont officiels ou si ce n’est qu’une brève aventure.