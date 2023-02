Scène d’Obi-Wan qui a fait pleurer la star

Après avoir revu son émission Disney + Obi Wan Kenobiun instant devenu star Ewan McGregor cri. Alors que les aperçus de l’émission donnaient l’impression que ce serait Obi-Wan qui s’occuperait d’un jeune Luke Skywalker (Grant Feely), il a été rapidement révélé que ce ne serait pas le cas. Au lieu de cela, Obi-Wan passe toute la série à créer des liens avec une jeune Leia Organa (Vivien Lyra Blair), la sœur de Luke. L’acteur a récemment rencontré les Disney Studio Awards pour discuter de la série :

« Quand j’ai vu l’épisode 6 [of Obi-Wan Kenobi] pour la première fois… J’ai pu les voir là où nous montrons à Manhattan Beach, et je suis allé là-bas, et j’ai regardé les épisodes 1 à 3. Ils m’ont littéralement enfermé dans une pièce tout seul, et j’étais tellement impressionné. Mais quand… j’étais assis là, et j’ai regardé l’épisode 6… quand j’ai dit [Vivien Lyra Blair’s Leia], « Que la Force soit avec toi », à la fin, j’ai fondu en larmes. J’étais assis là… Il y a quelque chose de si émouvant là-dedans. »

Au cours de leur aventure, Leia n’est pas le seul personnage du passé d’Obi-Wan qu’il croise à nouveau. Entre autres, Obi-Wan doit également apprendre que, contrairement à ce qu’il croyait auparavant, son ancien apprenti, Anakin Skywalker / Dark Vador (Hayden Christensen), était toujours en vie et très en colère contre son ancien maître après qu’Obi-Wan ait été coupé. ses membres et l’a laissé mourir sur Mustafar.

Dans une interview précédente, McGregor a expliqué ce que c’était que de revenir et de travailler à nouveau avec Christensen :

« J’étais si heureux de le refaire, et si heureux de retravailler avec Hayden, et j’espère que nous aurons la chance de le refaire. Autrefois, je plaisantais en disant: » Il doit y avoir une bonne histoire à raconter entre ‘Episode III’ et ‘VI’.’ Mais, c’est vrai. J’ai toujours pensé qu’il y en avait. J’ai l’impression que Deborah Chow l’a trouvée et l’a absolument clouée. Comme vient de trouver l’histoire que nous voulions voir entre la dernière que nous avons faite et la première qui a été faite en [1977]… Et je pense que cela ne fait qu’ajouter à notre connaissance des personnages, et c’est satisfaisant… pour les fans. »