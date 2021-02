‘Scarlet Witch and the Vision’: Théories sur ce qui se passe dans la série Disney +, classées du moins au plus probable

L’épisode 5 de ‘Scarlet Witch and the Vision’ a été un vrai coup de poing sur la table, qui précise certaines des fondations sur lesquelles cette saison déroutante est basée, mettant en vedette les deux anciens membres des Avengers. Mais l’apparition d’un personnage inattendu a suscité des spéculations sur Internet, dans des forums comme reddit. De quoi parle vraiment «Scarlet Witch and the Vision»? Quel sera son impact sur le reste du MCU?

REMARQUER: Si vous n’avez pas vu l’épisode 5 de ‘Scarlet Witch and Vision’, ne lisez pas plus loin. Le reste de cet article contient un spoiler détaillé pour la série.

L’épisode 5 de ‘Wandavision’ établit deux clés de la continuité de la série. Le premier: Wanda est responsable de la réalité alternative dans un code de sitcom que nous regardons depuis le chapitre 1, des hommages à la série télévisée des années 50 au plus moderne et reconnaissable sitcom du type des années quatre-vingt «Les problèmes grandissent». Le second: Pietro Maximoff fait son apparition, Mercury, qui dans ‘Avengers: Age of Ultron’ nous avait abandonné pour mort.

A partir de là, des théories se déclenchent: quel rôle les X-Men ont-ils dans le MCU? Qui est responsable de cette réalité de la racine de la télévision? Ceux-ci sont certaines des théories des fans qui essaient de lui donner un sens, et que nous avons ordonné du moins au plus probable.

6 – Le méchant est Wanda

Nous savons déjà que Wanda est largement responsable de ce qui se passe. Ce qui se passe n’est pas seulement le résultat de son désir d’avoir une vie de famille tranquille, mais l’épisode 5 confirme qu’il a volé le cadavre de Vision. En outre, nous la voyons quitter momentanément sa zone restreinte pour menacer Monica et le reste de SWORD. C’est Monica qui a déclaré ouvertement que Wanda était derrière tout cela lorsqu’elle a été violemment expulsée de Westview au chapitre 3, en rappelant à son amie que Mercury était mort.

Cependant, il est absolument impossible pour Wanda d’être seule responsable … ou même il n’est peut-être pas du tout responsable et son comportement est contrôlé par quelqu’un dont nous ne connaissons pas encore l’identité. Monica en est clairement convaincue, malgré l’attitude de SWORD et, franchement, il est peu probable que Disney transforme l’un de ses personnages les plus juteux et l’héroïne titulaire de sa nouvelle série MCU en un méchant total. Cela sent la corne brûlée.

5 – ‘Scarlet Witch and the Vision’ continuera à prendre House of M comme modèle, mais à l’envers

‘House of M’ est une bande dessinée publiée en 2005 et scénarisée par Brian Michael Bendis dans laquelle la sorcière écarlate, après avoir perdu ses deux enfants Billy et Tommy (comme dans la série) et contact avec la réalité, décide de tout reconstruire à volonté. Avengers et X-Men doivent unir leurs forces pour l’arrêter et envisager de la tuer. Le monde que reconstruit Wanda est une sorte d’utopie dans laquelle les mutants gouvernent le monde. Mais lorsqu’elle réalise elle-même ce qu’elle a fait, elle détruit les pouvoirs de tous les mutants du monde.

« House of M » n’a pas pu être reproduit tel quel car, évidemment, les mutants n’ont pas été présentés dans la société dans le MCU, mais il existe encore des éléments qui peuvent être imités au cours de ce qui reste de la série. Plus précisément, il existe une théorie des fans selon laquelle « Wandavision » sera le début des mutants dans le MCU: au lieu de les éliminer complètement de l’univers Marvel, Wanda les générera. Ce serait un moyen cohérent d’amener ces types de personnages au MCU, disent certains fans encore plus que de le faire à travers le multivers.

4 – Les méchants sont les voisins (ou ils le savent)

Dans le chapitre 5, il y a deux moments qui suggèrent que les voisins ne sont pas les victimes qu’ils semblaient, à la manière de Monica Rambeau (qui, d’ailleurs, il est de plus en plus clair qu’elle cache ses pouvoirs Captain Marvel / Photon). D’une part, quand l’insupportable Agnès interrompt une conversation pour demander à Wanda si elle veut être « ramassée d’en haut », comme s’ils répétaient une prise sur un ensemble, sous un script prédéterminé. De plus, Wanda utilise ses pouvoirs devant elle sans problème, à la surprise de Vision.

En revanche, au bureau, Norm et Vision interceptent (sur un Commodore 64!) Un email qui parle de « Maximoff Anomaly », et cette fois c’est Norm qui tente de camoufler la fausse réalité dans laquelle ils vivent, convaincant votre partenaire qui est une blague. Il se pourrait que, plus que des méchants, sont forcés par Wanda de maintenir la mascarade et de ne pas révéler leur véritable identité, que SWORD a déjà montré qu’il connaissait dans l’épisode 4.

UNE commentaire supplémentaire également pour Agnès, que de nombreux fans pensent être en fait Agatha Harkness. Dans les bandes dessinées, c’est une très vieille sorcière qui a échappé aux procès de Salem et a enseigné à une jeune Wanda. Elle a également été la némésis traditionnelle de la sorcière écarlate sur papier et est celle qui révèle dans «House of M» que ses enfants ont des origines démoniaques. Dans les bandes dessinées, Agatha a un fils nommé Nicholas Scratch, et le lapin domestique d’Agnès dans la série s’appelle M. Scratchy. Mauvais jeu de la vieille sorcière? Là encore, nous n’avons pas encore rencontré son mari Ralph – est-ce une alliance entre la sorcière et, glups, Mephisto?

3 – Le méchant est Mephisto

L’une des premières théories de fans à émerger, dès qu’il a été déduit que le réglage de sitcom Ce n’était pas un méta clin d’œil mais une circonstance de l’intrigue (quand ‘House of M’ était déjà dans l’esprit de tous les fans qui avaient mieux à faire que de pleurer dans les coins car une série de l’univers Marvel rend hommage à ‘Bewitched’ ). Les bizarreries de Méphisto ont fait de lui l’un des meilleurs candidats démiurges de la saison, une créature qui n’est pas le démon de la mythologie chrétienne, mais un monstre qui s’en inspire (et profite de la confusion).

En fait, dans les bandes dessinées, il est une vieille connaissance de Thanos, mais sa tendance à signer des pactes faustiens avec des personnages comme Ghost Rider ou Silver Surfer suggère qu’il a peut-être fait de même avec Wanda. Le fait qu’au chapitre 5, Wanda assure à Vision qu’elle n’est pas celle qui contrôle tout à tout moment fait penser à un méchant secondaire. Un choix curieux qui ne correspond peut-être pas trop au MCU que nous avons vu jusqu’à présent, mais avec la tournure mystique que le nouveau film «Doctor Strange» pourrait donner.

2 – Mutants via multivers

Mercure est là pour une raison (n’écartons pas, oui, que c’est un costume de Méphisto). On sait que la connexion de ‘Wandavision’ avec la suite de ‘Doctor Strange’ est garantie (en fait, un camée du personnage est l’une des rumeurs les plus insistantes depuis le début de la série). En d’autres termes, les multivers sont désormais à l’ordre du jour dans le MCU. Et on cède la place à Mercury, l’apparition surprise de cet épisode. Ce n’était pas mort? Ou au-delà … n’est-ce pas autre Mercure?

La particularité de cette apparence est que l’acteur qui lui donne vie est Evan Peters, qui avait été Mercury dans les films X-Men de Fox, pas ceux de Marvel, dans l’un des très rares cas où le même personnage est apparu dans les deux univers super-héroïques. Le changement est corroboré par le personnage de Darcy, aussi spectateur que nous, avec un « Elle a refondu Pietro?« C’est-à-dire que le changement n’est pas accidentel, le style de la mère de Will Smith dans ‘Le Prince de Bel Air’. L’entrée de ce Mercure-qui-n’est-pas-Mercure pourrait-elle être une voie d’arrivée des mutants dans le MCU à travers les multivers? Et si Westview n’était pas un multivers, mais un porte?

1 – Les responsables de tout le désordre sont Billy et Tommy

Pas les méchants, bien sûr, mais … et s’ils étaient vraiment derrière ce fantasme résidentiel de Wanda? Billy et Tommy finiront par devenir Wiccan et Speed, membres des Young Avengers (une franchise trop juteuse pour que Disney ne puisse pas l’exploiter à l’avenir), mais avant tout ça Ce sont les enfants jumeaux de Wanda et de Vision, et indirectement responsables du massacre mutant de «House of M».

Ils semblent être les seuls à contrôler la situation en dehors de Wanda: ils mûrissent sans que leurs parents puissent l’éviter face à une situation tragique ou inconfortableComme pour la mort du chien, et ce sont les seuls enfants de Westview. Cela pourrait-il signifier que les «cerveaux» derrière cette fausse réalité sont en fait eux, et que le manque d’enfants est un symbole du caractère unique des enfants de Wanda?