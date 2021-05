Scarlet Nexus PS5, démo PS4 disponible au téléchargement maintenant

Si vous avez hâte de mettre la main sur le dernier RPG de l’éditeur Bandai Namco qui n’est pas Elden Ring, alors vous avez de la chance. La démo de Scarlet Nexus est désormais disponible sur le PlayStation Store après une semaine d’exclusivité sur Xbox, avec des versions PS5 et PS4 proposées. Pesant environ 8 Go, les lecteurs britanniques et européens peuvent télécharger la démo PS5 ici, tandis que les utilisateurs PS4 doivent utiliser ce lien. Ensuite, à l’étranger à travers l’Amérique du Nord, les propriétaires de PS5 peuvent télécharger la démo via ce lien et les joueurs PS4 peuvent utiliser celui-ci.

Le teaser de pré-sortie dure environ 30 minutes et vous donne la possibilité de vous familiariser avec le protagoniste masculin et féminin. Le gameplay se concentre principalement sur le combat, mais il y a un peu d’histoire et d’exploration parsemés ici et là. Les utilisateurs qui ont déjà joué à la démo sur PS5 rapportent une excellente utilisation du contrôleur DualSense, avec les déclencheurs adaptatifs et le retour haptique tous deux utilisés. Bien que ce scribe n’ait pas pu tester ces fonctionnalités le week-end dernier, la démo sur Xbox Series X était très divertissante. Nous vous recommandons de vérifier cela pour le combat uniquement.

Le ferez-vous aujourd’hui ou tout au long du week-end? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.