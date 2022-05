Savoir quel est le film le plus cher réalisé par Netflix

Ces dernières années, Netflix a dominé le marché des plateformes de streaming, avec un grand nombre d’abonnés et étant le précurseur en ayant un service d’abonnement pour accéder à son catalogue, puisqu’il existe maintenant de nombreuses plateformes telles que HBO Max, Disney+, Prime Video, entre autres . Même avec ça, Netflix Il a su tirer parti des ressources générées par son service, puisqu’il a produit de grandes productions originales telles que des séries et des films, qui ont réussi à se positionner au niveau des grandes sociétés de production cinématographique.

Des titres comme « Don’t Look Up » ou « The Power of the Dog » ont récemment montré que Netflix avait encore beaucoup à donner dans ses productions originales, puisque ces deux films ont cumulé un total de 16 nominations aux Oscars dans le Oscars de 2022, démontrant sa grande qualité de productrice et ses productions gagnant en popularité de jour en jour.

Quel est le film le plus cher sur Netflix ?

Il est clair que, pour une bonne production, un gros budget est nécessaire, et bien que Netflix ait déjà démontré son grand potentiel en tant que producteur de films, dans l’industrie cinématographique, il faut toujours avoir de nouveaux contenus en circulation. Maintenant, Netflix est sur le point de sortir l’un de ses films les plus chers à ce jour: »L’homme gris ».

Le nouveau film est basé sur la série de romans d’espionnage du même nom créée par Marc Greeney, compté pour sa production avec l’énorme montant de 200 millions de dollars. Cette nouvelle production mettra en vedette Ryan Goslingqui affrontera Chris Evans dans une histoire pleine d’action et de trahison.

Le film, qui arrivera le 22 juin, a dépassé le budget de »Red Alert », un autre film original de Netflix qui avait le montant de 160 millions de dollars pour sa production, étant avant »The Grey Man » , le plus cher film de tous les temps sur Netflix.

»The Grey Man » est un thriller d’action-suspense réalisé par Anthony et Joe Russoles frères qui ont travaillé sur la plupart des films »Avengers » et »Captain America », faisant du Marvel Cinematic Universe un succès.

Dans le film on suit Court Gentry (Ryan Gosling), un espion de la CIA spécialisé dans la réalisation de missions d’exécution et ne laissant aucune trace. Cependant, Gentry découvre un sombre secret de la CIA, qui fait de lui un fugitif traqué par ses anciens collègues, dirigés par Lloyd Hansen (Chris Evans).